O capital internacional amplia a sua participação no PIB do ES

Esse novo perfil da economia capixaba que está em curso alavanca também o capital local/estadual e induz a ampliação do capital nacional. É o tripé: local/nacional/internacional.

Este mix de formação de capital induz e induzirá um foco crucial na questão fundamental da produtividade – um Calcanhar de Aquiles no Brasil e no Espírito Santo.





Outro dia, Rafael Furlanetti tratou do tema produtividade e criação de riqueza aqui em A Gazeta.





Foi cirúrgico: “Durante muito tempo, o debate nacional concentrou-se em como distribuir riqueza. A próxima geração precisará enfrentar uma pergunta anterior: como criar mais riqueza”(...). “Nenhuma sociedade consegue repartir de forma sustentável aquilo que não produz, e nenhum país alcança o desenvolvimento sem colocar a produtividade no centro do seu projeto nacional”.





Furlanetti cita exemplos de sucesso no tema produtividade, como a Coreia do Sul, Israel, Estônia e Irlanda. E recomenda aos capixabas a aceleração da “incorporação de tecnologia e inovação em sua base produtiva”.





O governo do ES já trilha este caminho desde 2019 com a criação de um Fundo Soberano e o estímulo à formação de startups de inovação tecnológica. A Federação das Indústrias do ES (Findes) criou um hub de startups. O empresariado capixaba também. E a Prefeitura de Vitória também trata do tema há alguns anos, desde a criação de um Fundo de Incentivo à Tecnologia quando Vitor Buaiz foi prefeito da capital.





Mas é preciso mais.





Chegou a hora. A chegada de novos investimentos internacionais ao ES poderá ter um efeito de ponto de inflexão na incorporação de tecnologia e inovação na base produtiva.





Com efeitos pertinente na evolução da inteligência artificial, na educação de qualidade e profissionalizante, na automação, no avanço da pesquisa e dos projetos em ciência e tecnologia, e no letramento digital.





Inovação. Em temporada eleitoral, este é um tema que não pode deixar de ser tratado nas propostas dos candidatos e nos debates.