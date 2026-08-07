Livrarias e o custo da bibliodiversidade: quem divide a conta?

Esse modelo é um ativo importante para a manutenção da diversidade editorial. Mas existe uma tensão crescente dentro dessa mesma relação.

Ao mesmo tempo em que pequenas livrarias enfrentam custos de operação, frete, reposição e formação de público, muitas editoras passaram também a vender diretamente em seus próprios e-commerces, frequentemente com descontos agressivos.





Na prática, a livraria independente passou a competir não apenas com marketplaces e plataformas digitais, mas também com fornecedores que antes ocupavam exclusivamente a posição de parceiros comerciais. Na ponta do lápis, a disputa se torna desigual.

Enquanto grandes plataformas operam em escala, pequenas livrarias sustentam custos territoriais, promovem eventos, fazem curadoria e mantêm viva a experiência física do livro em cidades onde o ambiente digital não constrói comunidade. Não vendem apenas produtos: formam leitores, criam descoberta e estabelecem vínculos culturais que dificilmente podem ser replicados por algoritmos.

Recentemente, a revista Fast Company publicou uma matéria sobre a Bookshop.org, plataforma criada em 2020 para ajudar livrarias independentes a sobreviver diante do avanço da Amazon. Segundo Andy Hunter, fundador da iniciativa, havia mais de 5 mil livrarias associadas à American Booksellers Association em 1995. Em 2019, esse número caiu para 1.889. Mais da metade desapareceu.