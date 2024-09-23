Parklog/ES tem tudo para modernizar a logística no Norte do Estado

A notícia da criação do Parklog/ES, que já havia sido adiantada pelo vice-governador Ricardo Ferraço em artigo publicado em A Gazeta, é alvissareira. Na semana passada, um decreto assinado pelo governador Renato Casagrande oficializou o programa que tem como objetivo consolidar o potencial logístico do Norte do Espírito Santo. Será localizado nos municípios de Aracruz e Linhares, tendo também como cidades-âncoras Colatina e Serra.
Ora, basta olhar para o que já temos e o que podemos ter nessa área de abrangência. Um conjunto portuário à espera de mais movimentações, com Barra do Riacho e Portocel, que está em processo acelerado de diversificação. E toda a expectativa para o início das operações do porto de Imetame, prevista para o ano que vem.
Em seu artigo, o vice-governador afirmou que o governo do Espírito Santo "faz investimentos superiores a R$ 1 bilhão em nova infraestrutura rodoviária estadual na região" para conectar o parque logístico que está sendo criado à BR 101. Portanto, a duplicação do trecho norte, que ao que parece está sendo encaminhada, mostra-se ainda mais como a prioridade das prioridades de infraestrutura no Estado. O impacto logístico de uma rodovia ampliada é relevante.
E o ponto mais crítico é o ferroviário. O Parklog/ES está de olho na produção do agronegócio brasileiro, concentrada no Centro-Oeste. Uma produção que só tende a crescer, mas se depara com portos estrangulados, como o de Santos. A reivindicação pela construção do contorno da Serra do Tigre, como já foi dito neste espaço, precisa ganhar ainda mais musculatura para beneficiar essa conexão ferroviária com o Espírito Santo.
O mais importante é que o Espírito Santo se movimenta para o futuro, com a noção óbvia, mas muitas vezes deixada de lado, de que é se organizando que se colhem os frutos. O Parklog também está ao lado da primeira Zona de Processamento e Exportação (ZPE) privada do país. O planejamento é fundamental, com a plena noção das demandas, para fortalecer a região com enorme potencial para o comércio exterior. Vamos acompanhar cada passo.