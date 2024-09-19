Vai faltar água nas torneiras? Uso racional é o que vai impedir o racionamento

Local de captação de água do rio Santa Maria da Vitória pela Cesan em Queimados, Serra Crédito: Vitor Jubini

O estado de alerta. neste momento, vai impor redução de consumo aos grandes setores: indústria e agronegócio , como em 2015, quando se registrou uma crise hídrica. Para ter resultados, é necessário fôlego fiscalizatório e punitivo, para que de fato se consiga poupar água nesses setores que são os maiores consumidores.

Não há ainda indicação de racionamento para a população, a medida mais extrema. Mas não pode faltar conscientização: os alertas de que pode vir a faltar água não podem ser ignorados por ninguém. A redução do consumo pode e deve ser feita de forma voluntária, para evitar que se torne compulsória.

A crise, contudo, é estrutural. Os setores econômicos precisam adotar de forma sistêmica técnicas de reúso dos recursos hídricos. A captação de água da chuva, por exemplo, é uma forma inteligente de reaproveitamento, que precisa ser mais disseminada. E os governos e legisladores têm papel essencial nessa transformação, através de políticas públicas.