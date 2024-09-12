Seca, fogo e fumaça no ES: quem não está preocupado deve ficar

Não são só as atividades econômicas que estão em jogo: a própria saúde das pessoas é colocada em risco sob essas condições climáticas. A catástrofe ambiental tem impactos em todas as esferas da vida, ninguém está imune. Quem não está preocupado ainda precisa ficar.

Até para os especialistas, o cenário atual está antecipando extremos climáticos que ainda não eram esperados. Pelas estimativas, pelo menos 60% do território do país está sentindo direta ou indiretamente os efeitos das queimadas. Não é possível encarar com naturalidade, como se nada estivesse acontecendo ao redor. Não só o combate ao fogo se faz necessário, como a prisão dos criminosos que estão promovendo deliberadamente essa tragédia. Mas, num espectro mais amplo, é preciso mudar a forma como ocupamos este planeta.