Incêndio em Pancas: após 10 dias, não há mais fogo na pedra da tirolesa

Os focos de incêndio que atingiam a pedra da tirolesa em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, foram extintos. A Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros confirmaram a informação para a TV Gazeta na manhã desta segunda-feira (9). O fogo começou no local no dia 31 de agosto, durou mais de uma semana e atingiu a vegetação seca sobre a rocha. Devido às queimadas, a Mega Tirolesa não funcionou no último fim de semana por questões de segurança, conforme informado pela prefeitura.
Em nota, a Defesa Civil Municipal de Pancas informou que, com o Corpo de Bombeiros e o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), atuou durante todo o domingo (8), quando as chamas foram extintas. Informou ainda que, desde o início, o incêndio "não representou riscos à população e não atingiu áreas residenciais".
“Nesta segunda-feira (9), a Defesa Civil Municipal realizou uma vistoria completa na área da Pedra da Tirolesa, e não foi encontrado nenhum foco de incêndio ativo. Permaneceremos monitorando a área para garantir a segurança e evitar novos focos”, informou a Prefeitura de Pancas.
Na tarde de sexta-feira (6), imagens do fogo intenso na pedra da tirolesa chamaram a atenção de todo o Estado. Segundo apuração da TV Gazeta, enquanto monitorava a área em chamas, uma equipe da prefeitura ficou presa no local devido à rápida propagação do fogo, impulsionada por ventos fortes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu resgatar a equipe.