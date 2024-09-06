Incêndio em Pancas: vídeo mostra destruição na pedra da tirolesa

Equipes da Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente de Pancas e o Corpo de Bombeiros, estão no local trabalhando no combate às chamas. A prefeitura informou, em nota, que estuda a possibilidade de utilizar um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) para intensificar os esforços. A administração municipal garantiu que, até o momento, não há risco de o incêndio atingir áreas residenciais.