Incêndio em Pancas: vídeo mostra destruição na pedra da tirolesa

O incêndio que atinge o entorno do maior circuito de tirolesas da América Latina, em Pancas, Noroeste do Espírito Santo, se intensificou na tarde desta sexta-feira (6). Imagens enviadas pela prefeitura à reportagem de A Gazeta impressionam: é possível observar chamas que lembram lava de vulcão. Em outro vídeo, percebe-se o local, coberto por vegetação, cercado pelo fogo. As chamas atingem o local há quase uma semana.
Equipes da Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente de Pancas e o Corpo de Bombeiros, estão no local trabalhando no combate às chamas. A prefeitura informou, em nota, que estuda a possibilidade de utilizar um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) para intensificar os esforços. A administração municipal garantiu que, até o momento, não há risco de o incêndio atingir áreas residenciais.
Segundo apurações da reportagem da TV Gazeta, enquanto monitorava a área que estava em chamas, uma equipe da prefeitura ficou presa no local. Isso porque o fogo se alastrou rapidamente, junto com um forte vento. O Corpo de Bombeiros foi comunicado do fato e conseguiu resgatar a equipe.
No início da noite desta sexta-feira, a prefeitura informou que, devido ao incêndio e à grande quantidade de fumaça, a Mega Tirolesa não funcionará neste final de semana, dias 7 e 8 de setembro. "Esta decisão visa garantir a segurança de nossos funcionários e usuários", comunicou.