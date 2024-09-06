Incêndio em Pancas: Mega Tirolesa não funcionará neste fim de semana

Devido ao incêndio que atinge o entorno do maior circuito de tirolesas da América Latina há quase uma semana, em Pancas, Noroeste do Espírito Santo, a prefeitura informou, no início da noite desta sexta-feira (6), que a Mega Tirolesa não funcionará neste fim de semana, dias 7 e 8 de setembro. Segundo a administração municipal, a decisão visa garantir a segurança de funcionários e usuários.
As chamas, que atingem a região da Pedra da Tirolesa desde o último sábado (31), se intensificaram nesta sexta-feira (6). Imagens enviadas pela prefeitura à reportagem de A Gazeta (veja acima) impressionam: é possível observar chamas que lembram lava de vulcão. Em outro vídeo, percebe-se o local, coberto por vegetação, cercado pelo fogo.
Equipes da Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente de Pancas e o Corpo de Bombeiros, estão no local trabalhando no combate às chamas. A administração municipal garantiu que, até o momento, não há risco de o incêndio atingir áreas residenciais.