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Seca

Cidades do ES estão há mais de um mês sem chuva; confira lista

Município da Região Serrana lidera com 36 dias consecutivos sem registro de chuva; Estado deve adotar medidas de restrições do uso da água
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

10 set 2024 às 17:43

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 17:43

Afonso Cláudio
Afonso Cláudio: cidade está há 36 dias consecutivos sem chuva Crédito: Divulgação | Prefeitura de Afonso Cláudio
As cidades de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, e Linhares, no Norte capixaba, já contabilizam mais de 30 dias consecutivos sem chuva. Os dados, colhidos pelas estações de monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram divulgados nesta terça-feira (10). 
Além dos dois municípios, São MateusSanta TeresaAlfredo ChavesAlegreVila Velha e Venda Nova do Imigrante completam a lista das cidades capixabas que estão há mais dias consecutivos sem nenhum volume de chuva. 
Cidades do ES há mais dias consecutivos sem chuva:
  • Afonso Cláudio - 36 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 5 de agosto
  • Linhares - 35 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 6 de agosto
  • São Mateus - 19 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 22 de agosto
  • Santa Teresa - 15 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 26 de agosto
  • Alfredo Chaves - 15 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 26 de agosto
  • Alegre - 15 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 26 de agosto
  • Vila Velha - 15 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 26 de agosto
  • Venda Nova do Imigrante - 14 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 27 de agosto 

ES deve adotar restrições

Em meio aos dias de seca, o Espírito Santo deve adotar, até a próxima semana, um cronograma de restrição do uso de água para os chamados grandes setores, como agricultura e indústrias. A informação foi divulgada pelo diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert, durante entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da Rádio CBN Vitória.

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Segundo ele, o Estado vive uma "nova realidade" e tem convivido com um volume cada vez menor de chuva — já são aproximadamente 90 dias sem volume significativo de precipitações. Contudo, o diretor-presidente da Agerh garantiu que a restrição do uso não significa que haverá racionamento em cidades do Espírito Santo.
"A restrição antecede o racionamento. Esta medida é justamente para evitar isso. Quando há o esforço de cada setor, provavelmente não precisaremos racionar"
Fábio Ahnert - Diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos

Queimadas também preocupam

Não bastasse a falta de chuva, o Estado tem convivido com o aumento das queimadas. De acordo com números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) foram registrados, até segunda-feira (9), 425 focos de incêndio. O número é maior que o dobro (127%) do registrado no mesmo período do ano passado.
Devido ao aumento das queimadas, o governador Renato Casagrande (PSB) decretou, no último sábado (7), situação de emergência no Espírito Santo.

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