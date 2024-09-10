Cidades do ES estão há mais de um mês sem chuva; confira lista

As cidades de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, e Linhares, no Norte capixaba, já contabilizam mais de 30 dias consecutivos sem chuva. Os dados, colhidos pelas estações de monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram divulgados nesta terça-feira (10).
Além dos dois municípios, São Mateus, Santa Teresa, Alfredo Chaves, Alegre, Vila Velha e Venda Nova do Imigrante completam a lista das cidades capixabas que estão há mais dias consecutivos sem nenhum volume de chuva.
Cidades do ES há mais dias consecutivos sem chuva:
- Afonso Cláudio - 36 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 5 de agosto
- Linhares - 35 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 6 de agosto
- São Mateus - 19 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 22 de agosto
- Santa Teresa - 15 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 26 de agosto
- Alfredo Chaves - 15 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 26 de agosto
- Alegre - 15 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 26 de agosto
- Vila Velha - 15 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 26 de agosto
- Venda Nova do Imigrante - 14 dias sem chuva; última chuva registrada no dia 27 de agosto
ES deve adotar restrições
Em meio aos dias de seca, o Espírito Santo deve adotar, até a próxima semana, um cronograma de restrição do uso de água para os chamados grandes setores, como agricultura e indústrias. A informação foi divulgada pelo diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert, durante entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da Rádio CBN Vitória.
Segundo ele, o Estado vive uma "nova realidade" e tem convivido com um volume cada vez menor de chuva — já são aproximadamente 90 dias sem volume significativo de precipitações. Contudo, o diretor-presidente da Agerh garantiu que a restrição do uso não significa que haverá racionamento em cidades do Espírito Santo.
"A restrição antecede o racionamento. Esta medida é justamente para evitar isso. Quando há o esforço de cada setor, provavelmente não precisaremos racionar"
Queimadas também preocupam
Não bastasse a falta de chuva, o Estado tem convivido com o aumento das queimadas. De acordo com números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) foram registrados, até segunda-feira (9), 425 focos de incêndio. O número é maior que o dobro (127%) do registrado no mesmo período do ano passado.
Devido ao aumento das queimadas, o governador Renato Casagrande (PSB) decretou, no último sábado (7), situação de emergência no Espírito Santo.