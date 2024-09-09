Após 3 semanas, incêndio ainda atinge Parque Mata das Flores, em Castelo

O combate também tem o apoio da aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Segundo os Bombeiros, as equipes atuam, neste momento, em três pontos, sendo um próximo ao Morro das Torres e dois na área do paredão (frente do Pouso Alto), com ações de combate, construção e manutenção de aceiros nas partes superior e inferior do vale.