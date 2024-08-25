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Sul do ES

Novo incêndio atinge o Parque Mata das Flores em Castelo

Segundo diretor do Iema, suspeita é de que tenha sido criminoso, após relatos de moradores que disseram ter visto um motociclista atear fogo na região
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 ago 2024 às 13:22

Publicado em 25 de Agosto de 2024 às 13:22

Incêndio em Castelo começou na noite de sábado (24)
Novo incêndio foi detectado na noite de sábado perto do Santuário de Aracuí Crédito: Redes Sociais
Um novo incêndio atinge o Parque Estadual Mata das Flores, em CasteloSul do Espírito Santo, desde a noite de sábado (24). De acordo o diretor do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Mário Stella Cassa Louzada, as chamas se estendem por uma área significativa em um novo ponto do parque. O combate continua neste domingo (25). A suspeita é de que a causa seja criminosa.
O enfrentamento conta com equipes do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). O fogo começou na região onde ficam torres de telecomunicação, perto do Santuário de Aracuí, e depois avançou até a área do parque.
“É uma área significativa. Estamos no enfrentamento com equipes do Notaer, Corpo de Bombeiros e do Iema. Começou ontem à noite, na região das torres de telecomunicação, perto do santuário, e o fogo avançou bem. A vegetação está seca”, disse Louzada.
"Tivemos relatos de que foi incêndio criminoso. Um motociclista teria colocado fogo, segundo a população. O fogo se alastrou muito rápido. O foco do combate agora está na mata. Estamos apurando para tentar localizar o responsável"
Mario Stella Cassa Louzada - Diretor do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)

Incêndio no parque

Um grande incêndio nos últimos dias já havia deixado danos significativos no Parque Estadual Mata das Flores. Até então, havia somente focos sob controle dos bombeiros. O tempo nublado neste período auxiliou as equipes, permitindo a construção de linhas de contenção que evitaram que o fogo atingisse novas áreas. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois focos de incêndio foram detectados na tarde de quinta, mas já controlados. Cerca de 100 hectares de área de preservação foram queimados, afetando mais de 12 espécies exclusivas do parque.
Em entrevista concedida ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta, o diretor do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) disse que o incêndio na área de preservação em Castelo é uma tragédia ambiental “irreparável”, e de origem humana.
"Demora décadas para recuperar uma área queimada deste tamanho. E aí a gente perde a nossa biodiversidade, o Espírito Santo vai ficando mais pobre ambientalmente, e consequentemente, o país também"
Mario Stella Cassa Louzada - Diretor do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)
"Este ano, devido ao clima muito seco e à falta de chuva, já tivemos alguns incêndios: no Parque de Itaúnas, no Parque Estadual Paulo César Vinha, no Parque Estadual da Pedra Azul, no Monumento Natural Serra das Torres e, agora, no Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo. O incêndio no Parque Estadual Mata das Flores é o mais significativo, pois já queimou boa parte do parque  causando um grande estrago. É um ano infeliz por conta dos incêndios. Estamos enfrentando um inverno com temperaturas mais elevadas do que o normal, pouca chuva, ar seco e vegetação seca, o que faz o fogo se alastrar rapidamente com o auxílio do vento”, emendou.
(Com informações de Wilson Rodrigues, de A Gazeta)

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