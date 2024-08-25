Novo incêndio atinge o Parque Mata das Flores em Castelo

Novo incêndio foi detectado na noite de sábado perto do Santuário de Aracuí Crédito: Redes Sociais

“É uma área significativa. Estamos no enfrentamento com equipes do Notaer, Corpo de Bombeiros e do Iema. Começou ontem à noite, na região das torres de telecomunicação, perto do santuário, e o fogo avançou bem. A vegetação está seca”, disse Louzada.

"Tivemos relatos de que foi incêndio criminoso. Um motociclista teria colocado fogo, segundo a população. O fogo se alastrou muito rápido. O foco do combate agora está na mata. Estamos apurando para tentar localizar o responsável" Mario Stella Cassa Louzada - Diretor do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)

Incêndio no parque

Um grande incêndio nos últimos dias já havia deixado danos significativos no Parque Estadual Mata das Flores. Até então, havia somente focos sob controle dos bombeiros. O tempo nublado neste período auxiliou as equipes, permitindo a construção de linhas de contenção que evitaram que o fogo atingisse novas áreas. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois focos de incêndio foram detectados na tarde de quinta, mas já controlados. Cerca de 100 hectares de área de preservação foram queimados, afetando mais de 12 espécies exclusivas do parque.

Em entrevista concedida ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta, o diretor do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) disse que o incêndio na área de preservação em Castelo é uma tragédia ambiental “irreparável”, e de origem humana.

"Demora décadas para recuperar uma área queimada deste tamanho. E aí a gente perde a nossa biodiversidade, o Espírito Santo vai ficando mais pobre ambientalmente, e consequentemente, o país também" Mario Stella Cassa Louzada - Diretor do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)

"Este ano, devido ao clima muito seco e à falta de chuva, já tivemos alguns incêndios: no Parque de Itaúnas, no Parque Estadual Paulo César Vinha, no Parque Estadual da Pedra Azul, no Monumento Natural Serra das Torres e, agora, no Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo. O incêndio no Parque Estadual Mata das Flores é o mais significativo, pois já queimou boa parte do parque causando um grande estrago. É um ano infeliz por conta dos incêndios. Estamos enfrentando um inverno com temperaturas mais elevadas do que o normal, pouca chuva, ar seco e vegetação seca, o que faz o fogo se alastrar rapidamente com o auxílio do vento”, emendou.