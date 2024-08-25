Briga em bar termina com homem baleado na Serra

Um jovem de 22 anos foi baleado no braço em um bar no bairro São Marcos, na Serra, na noite de sábado (24). Segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, os moradores da região relatam que a vítima e um outro jovem estavam no estabelecimento e começaram a discutir.
O jovem de 22 anos teria dado um tapa no rosto do outro. Após ser agredido, o outro rapaz foi em casa, buscou uma arma, voltou e atirou no braço da vítima.
A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra e depois transferida para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município. Conforme o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar, ele contou aos militares outra versão. Disse que estava na residência de um amigo, quando foi chamado por uma pessoa e, assim que saiu da casa, foi atingido pelo disparo.
No entanto, ainda segundo a descrição da ocorrência, o jovem estava sob efeitos de medicamento e não conseguiu explicar como tudo aconteceu e nem deu informações sobre a motivação da briga.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.