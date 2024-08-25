Mulher morre em acidente após carro cair de ponte em Castelo

De acordo com a Polícia Militar, duas pessoas estavam no veículo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas a mulher já estava sem vida. Um homem de 51 anos foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Não há informações sobre o estado de saúde dele.