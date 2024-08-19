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Incêndio atinge o Parque Estadual Mata das Flores em Castelo

O fogo começou no domingo (18) e se espalhou nesta segunda-feira (19). Chamas já ultrapassaram os limites do parque e chegaram em áreas de Vargem Alta, cidade vizinha
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

19 ago 2024 às 17:05

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 17:05

Um incêndio de grandes proporções atinge o Parque Estadual Mata das Flores em Castelo, no Sul do Espírito Santo, desde a noite de domingo (18). Nesta segunda-feira (19), as equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) esperavam controlar o fogo, mas ventos fortes espalharam os focos. 
Incêndio de grandes proporções atinge o Parque Estadual Mata das Flores em Castelo; veja vídeos
Incêndio de grandes proporções atinge o Parque Estadual Mata das Flores em Castelo Crédito: Matheus Passos
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, que o fogo começou por volta de 18h de domingo (18), nas imediações do bairro Niterói, em Castelo, e se alastrou para outras regiões em Vargem Alta, cidade vizinha. A área atingida pelo incêndio possui mais de 12 espécies de animais ameaçadas de extinção, repassou o órgão.
“Existem duas frentes de trabalho: a Defesa Civil está tentando atuar mais nas casas próximas à cidade. Nós, do Iema, com algumas equipes dos Bombeiros, estamos tentando acessar algumas áreas dentro da Unidade de Conservação que já estão em risco. São áreas que devemos proteger mais, como os locais com árvores centenárias. Preliminarmente, com informações que já colhemos da população, aparentemente a causa é humana”, contou Marcelo Nascimento, coordenador de Combate a Incêndios do Iema.
Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Secretaria da Casa Militar foi acionado e chegou ao local, mas não conseguiu sobrevoar a área por conta da fumaça densa. 
A Defesa Civil de Castelo, em nota, informou que está monitorando os focos de incêndio no município em conjunto com o Corpo de Bombeiros.
A Defesa Civil pediu que os moradores das áreas afetadas fiquem atentos e entrem em contato em caso de risco pelos telefones 193 (Corpo de Bombeiros) ou (28) 99902-1770 (Defesa Civil de Castelo). O Corpo de Bombeiros, procurado pela reportagem, informou que a ocorrência está em andamento.

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