Alessandra Alves Amaral, 52 anos, e Luiz dos Santos Amaral, 59 anos, estiveram no palco do programa "Em Nome do Amor", apresentado pelo Silvio Santos nos anos 90 Crédito: Arquivo Pessoal

Em 1995, os capixabas Alessandra Alves Amaral, 52 anos, e Luiz dos Santos Amaral, 59 anos, tiveram uma ajuda especial para manter o casamento por 26 anos: Silvio Santos. O casal, natural de Alegre , Sul do Espírito Santo, estava separado havia alguns meses, depois de sete anos juntos. Mas o amor reacendeu durante o programa "Em Nome do Amor", comandado de 1994 a 2000 por Silvio, que morreu neste sábado (17)

A atração consistia em diversos quadros para unir casais e foi em um deles que o reencontro aconteceu. Mas nada foi por acaso ou sorte, mas sim devido a um telegrama. Determinado, Luiz, com incentivo de uma amiga, fez jus ao nome do programa e, em nome do amor que sentia por Alessandra, enviou uma carta. A esperança era reconquistar a amada.

Your browser does not support the audio element. Silvio Santos foi o cupido da reconciliação de casal capixaba nos anos 90

Três meses depois, o convite para a gravação aconteceu. “Eu estava no Rio quando chegaram no meu trabalho falando sobre o convite. Fui para São Paulo sem saber sobre do que se tratava e descobri só quando entrei no camarim e conversei com Silvio”, explicou Alessandra.

"Foi uma pessoa maravilhosa, muito atencioso e carinhoso comigo. Foi muito bom. Conversou bastante, inclusive me deu conselhos: que a gente era novo, que era para aproveitar" Alessandra Alves Amaral, 52 anos - autônoma

Ao entrar em um dos palcos de maior audiência dos domingos dos anos 90, Alessandra ainda teve outra surpresa: os filhos do casal. Para ela, isso tornou a experiência um momento melhor ainda. A magia dos programas de Silvio impactou o hoje policial aposentado e a autônoma. De Silvio ainda ganharam um valor em dinheiro e três dias em um hotel.

De lá saíram com relacionamento retomado e, sem saber, com uma filha, que veio a nascer em 3 de agosto de 1996. Exatos nove meses depois de irem ao programa. Assim, o relacionamento dos dois, que começou escondido dos pais nos anos 80, se fortaleceu em frente às câmeras para todo o Brasil.

Alessandra Alves Amaral, 52 anos, e Luiz dos Santos Amaral, 59 anos, estiveram no palco do programa "Em Nome do Amor," apresentado por Silvio Santos nos anos 90 Crédito: Arquivo Pessoal

“Lembro que antes de entrar no programa ele perguntou se tinha chance de reconciliar e falei que só não queria voltar para Alegre." Dito e feito: quando voltaram a terras capixabas foram morar em Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Estado, onde criaram os filhos que hoje tem 36, 34 e 28 anos. Lá também vivem felizes com os quatro netos.

Hoje os dois não estão mais juntos, mas moram no mesmo imóvel; um no andar de cima e outro, embaixo. Questionados pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, se a morte de Silvio pode representar um sinal para uma nova reconciliação, os dois riram.

“Hoje nós estamos meio balanceados. Embora Silvio Santos tenha morrido, né, vai saber. Para Deus nada é impossível. Se tivermos que continuar nossa história juntos, que seja a vontade de Deus. Se não for, que seja também. Do jeito que Deus quiser, a gente vai", frisou Luiz.

Passa um filme na cabeça

Como não ficaram com as gravações do dia em que compartilharam o cenário com Silvio Santos, o que restam são as lembranças. Para Luiz, pensar em tudo que aconteceu é como um filme na cabeça e fica feliz ao ter pelo menos as fotos.

Quando recebeu a notícia da morte do apresentador, Luiz levou um susto. "A gente vê partindo e vê que é uma história da gente que também está indo embora e que está partindo. Mas é o ciclo da vida, e que Deus o tenha", afirmou.