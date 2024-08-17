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"Em Nome do Amor"

Silvio Santos foi o cupido da reconciliação de casal capixaba nos anos 90

Em 1995, Alessandra Alves Amaral, hoje com 52 anos, e Luiz dos Santos Amaral, 59 anos, passaram por instabilidade no casamento, mas com ajuda de Silvio Santos ficaram mais 26 anos juntos
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

17 ago 2024 às 20:19

Publicado em 17 de Agosto de 2024 às 20:19

Alessandra Alves Amaral, 52 anos, e Luiz dos Santos Amaral, 59 anos, estiveram no palco do programa Em Nome do Amor, apresentado pelo Silvio Santos nos anos 90.
Alessandra Alves Amaral, 52 anos, e Luiz dos Santos Amaral, 59 anos, estiveram no palco do programa "Em Nome do Amor", apresentado pelo Silvio Santos nos anos 90 Crédito: Arquivo Pessoal
Em 1995, os capixabas Alessandra Alves Amaral, 52 anos, e Luiz dos Santos Amaral, 59 anos, tiveram uma ajuda especial para manter o casamento por 26 anos: Silvio Santos. O casal, natural de Alegre, Sul do Espírito Santo, estava separado havia alguns meses, depois de sete anos juntos. Mas o amor reacendeu durante o programa "Em Nome do Amor", comandado de 1994 a 2000 por Silvio, que morreu neste sábado (17).
A atração consistia em diversos quadros para unir casais e foi em um deles que o reencontro aconteceu. Mas nada foi por acaso ou sorte, mas sim devido a um telegrama. Determinado, Luiz, com incentivo de uma amiga, fez jus ao nome do programa e, em nome do amor que sentia por Alessandra, enviou uma carta. A esperança era reconquistar a amada.
Silvio Santos foi o cupido da reconciliação de casal capixaba nos anos 90
Três meses depois, o convite para a gravação aconteceu. “Eu estava no Rio quando chegaram no meu trabalho falando sobre o convite. Fui para São Paulo sem saber sobre do que se tratava e descobri só quando entrei no camarim e conversei com Silvio”, explicou Alessandra.
"Foi uma pessoa maravilhosa, muito atencioso e carinhoso comigo. Foi muito bom. Conversou bastante, inclusive me deu conselhos: que a gente era novo, que era para aproveitar"
Alessandra Alves Amaral, 52 anos - autônoma
Ao entrar em um dos palcos de maior audiência dos domingos dos anos 90, Alessandra ainda teve outra surpresa: os filhos do casal. Para ela, isso tornou a experiência um momento melhor ainda. A magia dos programas de Silvio impactou o hoje policial aposentado e a autônoma. De Silvio ainda ganharam um valor em dinheiro e três dias em um hotel.

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De lá saíram com relacionamento retomado e, sem saber, com uma filha, que veio a nascer em 3 de agosto de 1996. Exatos nove meses depois de irem ao programa. Assim, o relacionamento dos dois, que começou escondido dos pais nos anos 80, se fortaleceu em frente às câmeras para todo o Brasil.
Alessandra Alves Amaral, 52 anos, e Luiz dos Santos Amaral, 59 anos, estiveram no palco do programa Em Nome do Amor, apresentado pelo Silvio Santos nos anos 90.
Alessandra Alves Amaral, 52 anos, e Luiz dos Santos Amaral, 59 anos, estiveram no palco do programa "Em Nome do Amor," apresentado por Silvio Santos nos anos 90 Crédito: Arquivo Pessoal
“Lembro que antes de entrar no programa ele perguntou se tinha chance de reconciliar e falei que só não queria voltar para Alegre." Dito e feito: quando voltaram a terras capixabas foram morar em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, onde criaram os filhos que hoje tem 36, 34 e 28 anos. Lá também vivem felizes com os quatro netos.
Hoje os dois não estão mais juntos, mas moram no mesmo imóvel; um no andar de cima e outro, embaixo. Questionados pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, se a morte de Silvio pode representar um sinal para uma nova reconciliação, os dois riram.
 “Hoje nós estamos meio balanceados. Embora Silvio Santos tenha morrido, né, vai saber. Para Deus nada é impossível. Se tivermos que continuar nossa história juntos, que seja a vontade de Deus. Se não for, que seja também. Do jeito que Deus quiser, a gente vai", frisou Luiz.

Passa um filme na cabeça

Como não ficaram com as gravações do dia em que compartilharam o cenário com Silvio Santos, o que restam são as lembranças. Para Luiz, pensar em tudo que aconteceu é como um filme na cabeça e fica feliz ao ter pelo menos as fotos.

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Quando recebeu a notícia da morte do apresentador, Luiz levou um susto. "A gente vê partindo e vê que é uma história da gente que também está indo embora e que está partindo. Mas é o ciclo da vida, e que Deus o tenha", afirmou.
Alessandra Alves Amaral, 52 anos, e Luiz dos Santos Amaral, 59 anos, estiveram no palco do programa Em Nome do Amor, apresentado pelo Silvio Santos nos anos 90.
Alessandra Alves Amaral, 52 anos, e Luiz dos Santos Amaral, 59 anos, estiveram no palco do programa "Em Nome do Amor", apresentado pelo Silvio Santos nos anos 90. Crédito: Arquivo Pessoal

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