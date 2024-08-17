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  • Além de "A Pipa do Vovô", relembre marchinhas e músicas de Silvio Santos
Alegria

Além de "A Pipa do Vovô", relembre marchinhas e músicas de Silvio Santos

Lendário apresentador, que morreu neste sábado (17), gravou cerca de 135 músicas. Ouça algumas faixas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Agosto de 2024 às 15:16

Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos, teve uma carreira musical de destaque. O lendário apresentador gravou cerca de 135 músicas, espalhadas por 4 LPs (Silvio Santos e Suas Colegas de Trabalho, Show de Alegria, 15 Anos de Sucessos Carnavalescos e Silvio Santos).
Além disso, seus registros estiveram presentes em várias coletâneas carnavalescas e se alastraram pela cultura nacional.
A marchinha bem humorada A Pipa do Vovô, composta por Manoel Ferreira e Ruth Amaral, foi um estouro na década de 1980 com o refrão "a pipa do vovô não sobe mais, apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás".
Sílvio Santos, apresentador e empresário
Sílvio Santos emprestou sua voz a marchinhas na década de 1980 Crédito: Divulgação
Silvio também emprestou a voz para o sucesso Transplante Corinthiano ("doutor, eu não me engano..."), composta em 1968 por Manoel Ferreira, Ruth Amaral e Gentil Junior.
  • SBT Folia 2014 - Silvinho canta "A Pipa do Vovô"
  • Transplante Corinthiano - Marchinha de carnaval (Doutor, eu não me engano)
  • Silvio Santos e Suas Colegas de Trabalho - 1974 - Álbum completo
  • Show de Alegria
  • Silvio Santos - 1981 - 15 Anos de Sucessos Carnavalescos - Álbum completo

OUÇA:

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