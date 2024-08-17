Além de "A Pipa do Vovô", relembre marchinhas e músicas de Silvio Santos

Além disso, seus registros estiveram presentes em várias coletâneas carnavalescas e se alastraram pela cultura nacional.

A marchinha bem humorada A Pipa do Vovô, composta por Manoel Ferreira e Ruth Amaral, foi um estouro na década de 1980 com o refrão "a pipa do vovô não sobe mais, apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás".