Famosos, como Eliana e Celso Portiolli, lamentam morte de Silvio Santos

Jornalistas, amigos e famosos usaram as redes sociais para prestar homenagens a Silvio Santos , morto neste sábado (17), aos 93 anos.

Carlos Alberto de Nóbrega, humorista do SBT, postou uma foto ao lado do dono da emissora. "Foram 70 anos de uma amizade e uma saudade que será eterna." O também apresentador Ronnie Von se disse sem palavras. "Descanse em paz, Silvio."

Celso Portiolli, apresentador da casa, afirmou que sua gratidão a Silvio será eterna e que o Brasil perde uma lenda. "Me ensinou a sonhar grande. Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento, deixo meus mais profundos sentimentos. Você é e sempre será o maior."

Eliana, que deixou a casa este ano após 15 anos de parceria, o chamou de amado mestre ao postar uma foto em que abraça o comunicador. "É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz.

Fátima Bernardes disse que ele tinha o dom de falar com o público. "De se fazer íntimo. Construiu um império, mas continuava ser o animador de auditório. Meu carinho para família e pro seu imenso público."

O ator Mauricio Meirelles afirmou que o comunicador foi sua inspiração na carreira e o maior comunicador que o país já teve. "Um dos maiores brasileiros da história. Pra mim, o maior dessa geração. Que Deus abençoe Silvio e toda sua família."

O dramaturgo Walcyr Carrasco definiu o dono do SBT como uma lenda para a televisão e afirmou que ele deixa um legado eterno.

"Ele que, sem dúvida, foi o maior comunicador da história da televisão brasileira. Silvio Santos, descanse em paz e que a luz ‬‪perpétua o ilumine. Seu legado será eterno.‬ Um abraço forte à família Abravanel, fãs e amigos."

Sergio Mallandro relembrou a ida ao canal em 1981, e falou que encontrou um líder e um professor. "Você foi um segundo pai, obrigado por tudo, te amo."

Os cantores Dudu Nobre e Thaeme também lamentaram a morte. "O maior se for, você cumpriu sua missão. Vá com Deus."