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Repercussão

Famosos, como Eliana e Celso Portiolli, lamentam morte de Silvio Santos

Amigos, jornalistas e famosos usaram as redes sociais para prestar homenagens ao apresentador, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Agosto de 2024 às 11:34

Jornalistas, amigos e famosos usaram as redes sociais para prestar homenagens a Silvio Santos, morto neste sábado (17), aos 93 anos.
Carlos Alberto de Nóbrega, humorista do SBT, postou uma foto ao lado do dono da emissora. "Foram 70 anos de uma amizade e uma saudade que será eterna." O também apresentador Ronnie Von se disse sem palavras. "Descanse em paz, Silvio."
Celso Portiolli, apresentador da casa, afirmou que sua gratidão a Silvio será eterna e que o Brasil perde uma lenda. "Me ensinou a sonhar grande. Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento, deixo meus mais profundos sentimentos. Você é e sempre será o maior."
Eliana, que deixou a casa este ano após 15 anos de parceria, o chamou de amado mestre ao postar uma foto em que abraça o comunicador. "É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz.
Fátima Bernardes disse que ele tinha o dom de falar com o público. "De se fazer íntimo. Construiu um império, mas continuava ser o animador de auditório. Meu carinho para família e pro seu imenso público."
O ator Mauricio Meirelles afirmou que o comunicador foi sua inspiração na carreira e o maior comunicador que o país já teve. "Um dos maiores brasileiros da história. Pra mim, o maior dessa geração. Que Deus abençoe Silvio e toda sua família."
O dramaturgo Walcyr Carrasco definiu o dono do SBT como uma lenda para a televisão e afirmou que ele deixa um legado eterno.
"Ele que, sem dúvida, foi o maior comunicador da história da televisão brasileira. Silvio Santos, descanse em paz e que a luz ‬‪perpétua o ilumine. Seu legado será eterno.‬ Um abraço forte à família Abravanel, fãs e amigos."
Sergio Mallandro relembrou a ida ao canal em 1981, e falou que encontrou um líder e um professor. "Você foi um segundo pai, obrigado por tudo, te amo."
Os cantores Dudu Nobre e Thaeme também lamentaram a morte. "O maior se for, você cumpriu sua missão. Vá com Deus."

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