Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Despedida

Silvio Santos ordenou que SBT não preparasse material sobre sua morte

O SBT não tem nenhum material antecipado pela morte de Silvio Santos, que morreu neste sábado (17)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Agosto de 2024 às 14:04

O SBT não tem nenhum material antecipado pela morte de Silvio Santos, que morreu neste sábado (17). A ordem foi do próprio da emissora, que era bastante supersticioso e tinha muitas manias.
Uma delas era acreditar que ter um obituário pronto para alguma eventualidade poderia trazer mau agouro e azar para a sua vida. A ordem era expressa para o jornalismo da emissora não ter qualquer arquivo com a retrospectiva da sua vida.
Por causa disto, o SBT não abriu plantão para noticiar a sua morte por volta das 10h. A emissora seguiu sua programação normal ao exibir o desenho Scooby-Doo. Globo e Record abriram plantões para exibir homenagens para Silvio.
Sílvio Santos, apresentador e empresário
Silvio Santos era bastante supersticioso e tinha muitas manias Crédito: Divulgação
O SBT só entrou ao vivo às 11h30, com um boletim comandado por Simone Queiroz. "Nós interrompemos a programação só agora porque estamos administrando a nossa dor. Estamos dando uma notícia que nunca desejamos dar", disse a apresentadora, emocionada.
Todo o jornalismo da empresa foi convocado pela manhã para começar a preparar um material para exibição ao vivo durante todo este sábado, além de uma edição especial do SBT Brasil, que será comandado por César Filho.
Silvio Santos, dono e apresentador do SBT, morreu neste sábado (7), aos 93 anos. Também empresário, ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo.

NOTA NAS REDES SOCIAIS

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria", disse o SBT na nota publicada nas redes sociais.
"Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações", conclui a nota.

Veja Também

Silvio Santos teve broncopneumonia após infecção por H1N1; entenda

Famosos, como Eliana e Celso Portiolli, lamentam morte de Silvio Santos

Morre Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, aos 93 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos SBT Silvio Santos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz
Imagem de destaque
Transcol e Aquaviário terão linhas exclusivas e horários especiais na Festa da Penha
Imagem de destaque
O incrível roubo de mochila que tinha ovo Fabergé e outras joias de R$ 15 milhões em pub de Londres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados