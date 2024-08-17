Silvio Santos ordenou que SBT não preparasse material sobre sua morte

O SBT não tem nenhum material antecipado pela morte de Silvio Santos , que morreu neste sábado (17). A ordem foi do próprio da emissora, que era bastante supersticioso e tinha muitas manias.

Uma delas era acreditar que ter um obituário pronto para alguma eventualidade poderia trazer mau agouro e azar para a sua vida. A ordem era expressa para o jornalismo da emissora não ter qualquer arquivo com a retrospectiva da sua vida.

Por causa disto, o SBT não abriu plantão para noticiar a sua morte por volta das 10h. A emissora seguiu sua programação normal ao exibir o desenho Scooby-Doo . Globo e Record abriram plantões para exibir homenagens para Silvio.

Silvio Santos era bastante supersticioso e tinha muitas manias Crédito: Divulgação

O SBT só entrou ao vivo às 11h30, com um boletim comandado por Simone Queiroz. "Nós interrompemos a programação só agora porque estamos administrando a nossa dor. Estamos dando uma notícia que nunca desejamos dar", disse a apresentadora, emocionada.

Todo o jornalismo da empresa foi convocado pela manhã para começar a preparar um material para exibição ao vivo durante todo este sábado, além de uma edição especial do SBT Brasil, que será comandado por César Filho.

Silvio Santos, dono e apresentador do SBT, morreu neste sábado (7), aos 93 anos. Também empresário, ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo.

NOTA NAS REDES SOCIAIS

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria", disse o SBT na nota publicada nas redes sociais.