Silvio Santos teve broncopneumonia após infecção por H1N1; entenda

O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou em boletim médico às 11h a causa da morte de Silvio Santos, os 93 anos.
Segundo o hospital, o apresentador morreu às 4h50 deste sábado (17) em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).
A broncopneumonia causa inflamação nos alvéolos, que são as estruturas dos pulmões que fazem a troca de oxigênio com o sangue. E a pneumonia é causada por vírus, bactérias ou fungos que comprometam as estruturas pulmonares.
Concorrentes do SBT, Globo e Record abriram plantão para homenagear o apresentador. A jornalista Zileide Silva passou a comandar um Jornal Hoje especial com a trajetória do apresentador na Globo.
Na Record, o Fala Brasil, noticiário exibido todas as manhãs pela TV de Edir Macedo, também interrompeu sua programação para falar exclusivamente sobre a morte de Silvio.
O adeus a Silvio Santos, ícone da TV brasileira
Mas quem assistia ao SBT na manhã deste sábado (17) não foi informado de uma notícia impactante para todo o país e especialmente para a emissora: Silvio Santos, seu dono e figura mais importante da sua história, havia morrido. O canal optou por seguir sua vida normal e mostrava o programa Sábado Animado, com a exibição do desenho Scooby-Doo.
Muitos famosos lamentaram a morte nas redes sociais, como os ex-companheiros de emissora Eliana e Celso Portiolli.