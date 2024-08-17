Silvio Santos teve broncopneumonia após infecção por H1N1; entenda

O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou em boletim médico às 11h a causa da morte de Silvio Santos , os 93 anos.

Segundo o hospital, o apresentador morreu às 4h50 deste sábado (17) em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).

A broncopneumonia causa inflamação nos alvéolos, que são as estruturas dos pulmões que fazem a troca de oxigênio com o sangue. E a pneumonia é causada por vírus, bactérias ou fungos que comprometam as estruturas pulmonares.

O apresentador e empresário Silvio Santos Crédito: Moacyr Lopes Júnior/Folhapress

Concorrentes do SBT, Globo e Record abriram plantão para homenagear o apresentador. A jornalista Zileide Silva passou a comandar um Jornal Hoje especial com a trajetória do apresentador na Globo.

Na Record, o Fala Brasil, noticiário exibido todas as manhãs pela TV de Edir Macedo, também interrompeu sua programação para falar exclusivamente sobre a morte de Silvio.