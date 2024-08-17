Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Causa da morte

Silvio Santos teve broncopneumonia após infecção por H1N1; entenda

O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou em boletim médico às 11h a causa da morte de Silvio Santos, os 93 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Agosto de 2024 às 12:17

O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou em boletim médico às 11h a causa da morte de Silvio Santos, os 93 anos.
Segundo o hospital, o apresentador morreu às 4h50 deste sábado (17) em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).
A broncopneumonia causa inflamação nos alvéolos, que são as estruturas dos pulmões que fazem a troca de oxigênio com o sangue. E a pneumonia é causada por vírus, bactérias ou fungos que comprometam as estruturas pulmonares.
O apresentador e empresário, Silvio Santos
O apresentador e empresário Silvio Santos Crédito: Moacyr Lopes Júnior/Folhapress
Concorrentes do SBT, Globo e Record abriram plantão para homenagear o apresentador. A jornalista Zileide Silva passou a comandar um Jornal Hoje especial com a trajetória do apresentador na Globo.
Na Record, o Fala Brasil, noticiário exibido todas as manhãs pela TV de Edir Macedo, também interrompeu sua programação para falar exclusivamente sobre a morte de Silvio.

O adeus a Silvio Santos, ícone da TV brasileira

Mas quem assistia ao SBT na manhã deste sábado (17) não foi informado de uma notícia impactante para todo o país e especialmente para a emissora: Silvio Santos, seu dono e figura mais importante da sua história, havia morrido. O canal optou por seguir sua vida normal e mostrava o programa Sábado Animado, com a exibição do desenho Scooby-Doo.
Muitos famosos lamentaram a morte nas redes sociais, como os ex-companheiros de emissora Eliana e Celso Portiolli.

Veja Também

Famosos, como Eliana e Celso Portiolli, lamentam morte de Silvio Santos

Relembre frases marcantes de Silvio Santos

Morre Silvio Santos: de camelô a empresário bilionário, a trajetória do comunicador mais popular do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Silvio Santos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados