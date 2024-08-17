SBT não informa morte de Silvio Santos na TV e exibe Scooby-Doo

Quem assistia ao SBT na manhã deste sábado (17) não foi informado de uma notícia impactante para todo o país e especialmente para a emissora: Silvio Santos, seu dono e figura mais importante da sua história, havia morrido.

Concorrentes do SBT, Globo e Record abriram plantão para homenagear o apresentador. A jornalista Zileide Silva passou a comandar um Jornal Hoje especial com a trajetória do apresentador na Globo.

Na Record, o Fala Brasil, noticiário exibido todas as manhãs pela TV de Edir Macedo, também interrompeu sua programação para falar exclusivamente sobre a morte de Silvio.

O apresentador Silvio Santos Crédito: Divulgação SBT

Assunto em toda a TV aberta, no SBT o canal optou por seguir sua vida normal e mostrava o programa Sábado Animado, com a exibição do desenho Scooby-Doo.

Até horas antes de sua morte, o SBT, por ordem da família, optou por não dar informações sobre o estado de Silvio. Nesta sexta (16) à noite, a assessoria do canal reiterava que ele estava bem; "Cada dia melhor". No sábado (17), por volta das 10h, a mesma assessoria informou, pelas redes sociais, que o apresentador havia morrido sem, no entanto, dizer qual a causa da morte.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria", disse o SBT na nota publicada nas redes sociais.

Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.



Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.



A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.



Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial… pic.twitter.com/s4V0mYlO1P — SBT (@SBTonline) August 17, 2024

"Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações", conclui a nota.