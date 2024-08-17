"Todos aprendemos com Silvio Santos", diz presidente da Rede Gazeta

Café Lindenberg Crédito: Carlos Alberto Silva

O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, lamentou a morte do apresentador e empresário Silvio Santos , ocorrida neste sábado (17). Em nota, ele exaltou a carreira de sucesso e a influência que o apresentador exerceu e ainda exerce na televisão: "Silvio deixa um legado digno de um gigante. Todos nós, da indústria de mídia, aprendemos algo com Silvio Santos".

"Parece impossível imaginar que os programas de auditório, o entretenimento e a linguagem audiovisual, tal qual conhecemos hoje, pudessem existir sem que tivesse havido uma figura tão emblemática como Silvio Santos", destacou Café no texto. Leia abaixo a nota na íntegra:

"A televisão se despede neste sábado de um de seus maiores ícones. Parece impossível imaginar que os programas de auditório, o entretenimento e a linguagem audiovisual, tal qual conhecemos hoje, pudessem existir sem que tivesse havido uma figura tão emblemática como Silvio Santos.

Dono de um sorriso contagiante, de bordões que fazem parte da memória de muitas gerações de telespectadores, empresário e apresentador que demonstrava verdadeiro apreço pelo contato com as pessoas, Silvio deixa um legado digno de um gigante. Todos nós, da indústria de mídia, aprendemos algo com Silvio Santos.