Comerciante do ES ganhou primeiro carro da família das mãos de Silvio Santos

Vitorino Ferri, comerciante aposentado do Espírito Santo, lembra até hoje quando ganhou seu primeiro carro em sorteio do Silvio Santos Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

O empresário e apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado (17) . Silvio foi um dos maiores nomes da comunicação brasileira e sua apresentação em inúmeros programas faz parte da memória das famílias. O apresentador realizava inúmeros sorteios de produtos dentro de seus programas na televisão, e foi em um deles que um capixaba morador de Cariacica, na Grande Vitória, teve um sonho realizado e ganhou o primeiro carro da família.

Silvio estava internado desde o início de agosto e, segundo o hospital Albert Einstein, morreu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1)

O comerciante aposentado, Vitorino Ferri, de 71 anos e sua mulher, Luzia de Oliveira Ferri, lembram até hoje da felicidade em ganhar o tão sonhado carro no início da década de 90.

"No início dos anos 90 uma promoção foi realizada em que os participantes compravam um sabonete, recortava o cupom que vinha no produto e mandava uma carta para a emissora SBT para concorrer. Compramos dez produtos e mandamos dez cartas e ficamos na torcida", contou a dona de casa Luzia, em entrevista ao site g1 ES.

A família já acompanhava os programas de Sílvio, e na tarde de domingo quando foi feito o sorteio, não foi diferente.

"O Silvio Santos foi o primeiro apresentador que realizou o sorteio nesse dia, numa tarde de domingo. Nós estávamos assistindo ao programa e primeiro ele sorteou uma carta que estava com algum dado errado da pessoa, então não valeu. Aí na segunda tentativa saiu o nosso nome. Eu nem acreditei direito. Minha primeira reação foi chamar o Vitorino. A gente ficou muito feliz", relembrou Luzia.

Foi o primeiro carro do comerciante, um Fiat Uno Mille branco, duas portas. Vitorino estava trabalhando no terreno da frente da casa onde mora quando recebeu a notícia da mulher.

Vitorino em pé à direita, sua mulher Luzia encostada no veículo e um amigo aparecem com o carro conquistado em sorteio de Silvio Santos Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

"Impossível esquecer que meu primeiro carro veio das mãos do Silvio Santos. A gente participou da promoção, mas não esperávamos ganhar, eram milhares de cartas no Brasil todo. E aí você ter uma pessoa que foi sorteada e por causa de uma informação errada, sortear de novo e vir meu nome, é porque era pra ser nosso mesmo", comentou Vitorino.

Depois das comemorações, o aposentado buscou o carro algum tempo depois, que ficou na família por aproximadamente oito anos e rodou o Brasil colecionando aventuras.

Para Vitorino, a morte do apresentador neste sábado foi um momento de nostalgia, mas também de tristeza.

"Passava o domingo assistindo ao Silvio Santos na TV. Ele divertia a família e juntava todo mundo para ver. É uma perda para todos, mas principalmente pra gente que sempre acompanhou ele nos primeiros programas", disse.