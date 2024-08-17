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Lembranças da TV

Comerciante do ES ganhou primeiro carro da família das mãos de Silvio Santos

Depois das comemorações, o aposentado buscou o carro algum tempo depois, que ficou na família por aproximadamente oito anos e rodou o Brasil colecionando aventuras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2024 às 20:04

Publicado em 17 de Agosto de 2024 às 20:04

Vitorino Ferri
Vitorino Ferri, comerciante aposentado do Espírito Santo, lembra até hoje quando ganhou seu primeiro carro em sorteio do Silvio Santos Crédito: Reprodução/Acervo pessoal
O empresário e apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado (17). Silvio foi um dos maiores nomes da comunicação brasileira e sua apresentação em inúmeros programas faz parte da memória das famílias. O apresentador realizava inúmeros sorteios de produtos dentro de seus programas na televisão, e foi em um deles que um capixaba morador de Cariacica, na Grande Vitória, teve um sonho realizado e ganhou o primeiro carro da família.
Silvio estava internado desde o início de agosto e, segundo o hospital Albert Einstein, morreu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).
O comerciante aposentado, Vitorino Ferri, de 71 anos e sua mulher, Luzia de Oliveira Ferri, lembram até hoje da felicidade em ganhar o tão sonhado carro no início da década de 90.

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"No início dos anos 90 uma promoção foi realizada em que os participantes compravam um sabonete, recortava o cupom que vinha no produto e mandava uma carta para a emissora SBT para concorrer. Compramos dez produtos e mandamos dez cartas e ficamos na torcida", contou a dona de casa Luzia, em entrevista ao site g1 ES.
A família já acompanhava os programas de Sílvio, e na tarde de domingo quando foi feito o sorteio, não foi diferente.
"O Silvio Santos foi o primeiro apresentador que realizou o sorteio nesse dia, numa tarde de domingo. Nós estávamos assistindo ao programa e primeiro ele sorteou uma carta que estava com algum dado errado da pessoa, então não valeu. Aí na segunda tentativa saiu o nosso nome. Eu nem acreditei direito. Minha primeira reação foi chamar o Vitorino. A gente ficou muito feliz", relembrou Luzia.
Foi o primeiro carro do comerciante, um Fiat Uno Mille branco, duas portas. Vitorino estava trabalhando no terreno da frente da casa onde mora quando recebeu a notícia da mulher.
Vitorino Ferri
Vitorino em pé à direita, sua mulher Luzia encostada no veículo e um amigo aparecem com o carro conquistado em sorteio de Silvio Santos Crédito: Reprodução/Acervo pessoal
"Impossível esquecer que meu primeiro carro veio das mãos do Silvio Santos. A gente participou da promoção, mas não esperávamos ganhar, eram milhares de cartas no Brasil todo. E aí você ter uma pessoa que foi sorteada e por causa de uma informação errada, sortear de novo e vir meu nome, é porque era pra ser nosso mesmo", comentou Vitorino.
Depois das comemorações, o aposentado buscou o carro algum tempo depois, que ficou na família por aproximadamente oito anos e rodou o Brasil colecionando aventuras.

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Para Vitorino, a morte do apresentador neste sábado foi um momento de nostalgia, mas também de tristeza.
"Passava o domingo assistindo ao Silvio Santos na TV. Ele divertia a família e juntava todo mundo para ver. É uma perda para todos, mas principalmente pra gente que sempre acompanhou ele nos primeiros programas", disse.
Com informações do g1 ES

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