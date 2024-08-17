Filme 'Silvio' tem pré-estreias adiadas após morte do apresentador

As pré-estreias do filme "Silvio", cinebiografia sobre a vida de Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), foram adiadas.
A decisão pelo adiamento das pré-estreias de "Silvio" foi dos produtores do longa, em respeito aos familiares, amigos e fãs de Silvio. O longa é dirigido por Marcelo Antunez, escrito por Anderson Almeida e produzido pela Imagem Filmes.
As sessões especiais aconteceriam na próxima segunda-feira (19), no Rio de Janeiro, e na quarta-feira (21), em São Paulo. A estreia de segue mantida para 12 de setembro em cinemas de todo o Brasil.
No filme, o sequestro de Patricia Abravanel, em 2001, é usado como ponto de partida. O longa ainda deve revisitar momentos históricos e marcantes da trajetória pessoal e profissional do apresentador.
Além de Rodrigo Faro como Silvio, o elenco conta com nomes como Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Polliana Aleixo e Paulo Gorgulho.