Filme 'Silvio' tem pré-estreias adiadas após morte do apresentador

A decisão pelo adiamento das pré-estreias de "Silvio" foi dos produtores do longa, em respeito aos familiares, amigos e fãs de Silvio. O longa é dirigido por Marcelo Antunez, escrito por Anderson Almeida e produzido pela Imagem Filmes.

Rodrigo Faro interpreta o apresentador no filme "Silvio" Crédito: Reprodução

As sessões especiais aconteceriam na próxima segunda-feira (19), no Rio de Janeiro, e na quarta-feira (21), em São Paulo. A estreia de segue mantida para 12 de setembro em cinemas de todo o Brasil.

No filme, o sequestro de Patricia Abravanel, em 2001, é usado como ponto de partida. O longa ainda deve revisitar momentos históricos e marcantes da trajetória pessoal e profissional do apresentador.