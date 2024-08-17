Luciano Huck e Angélica dão entrevista ao vivo no SBT: 'Hoje é TV Silvio Santos'

Só mesmo um nome como Silvio Santos para subverter a rivalidade entre as emissoras brasileiras. Com raro consentimento da Globo, Luciano Huck e Angélica apareceram ao vivo no SBT neste sábado (17) para dar um depoimento sobre Silvio.

O casal de apresentadores, ambos com passagens pelo SBT, recordou histórias com o antigo patrão e o homenageou pelo legado na televisão.

"Hoje não é Globo nem SBT, hoje é TV Silvio Santos", falou Angélica.

O apresentador Luciano Huck e a esposa Angélica Crédito: Reprodução/Instagram/@lucianohuck

Huck avisou que o Domingão deste domingo (18) será um especial ao vivo em homenagem a Silvio. Hoje dono dos domingos da Globo, ele contou que começou sua carreira nas madrugadas do SBT, no programa de Otávio Mesquita.

Angélica também lembrou sua história longa com o homem do baú, que fez de tudo para não perdê-la para a Globo.

"Quando fui convidada pela primeira vez para ir para a Globo, o Silvio, com aquele jeitinho, me convenceu a não ir. Depois não teve jeito, recebi outro convite e falei 'Silvio, preciso ir'. Ele ficou bem chateado. No dia de sair, me escondi no camarim para não ter que me despedir dele. Não queria ter que enfrentar isso. Mas fui lá, enfrentei, me despedi dele. Ele desejou boa sorte e disse que me esperava de volta", contou Angélica.