Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Luciano Huck e Angélica dão entrevista ao vivo no SBT: 'Hoje é TV Silvio Santos'
Homenagem

Luciano Huck e Angélica dão entrevista ao vivo no SBT: 'Hoje é TV Silvio Santos'

O casal de apresentadores, ambos com passagens pelo SBT, recordou histórias com o antigo patrão e o homenageou pelo legado na televisão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Agosto de 2024 às 18:56

Só mesmo um nome como Silvio Santos para subverter a rivalidade entre as emissoras brasileiras. Com raro consentimento da Globo, Luciano Huck e Angélica apareceram ao vivo no SBT neste sábado (17) para dar um depoimento sobre Silvio.
O casal de apresentadores, ambos com passagens pelo SBT, recordou histórias com o antigo patrão e o homenageou pelo legado na televisão.
"Hoje não é Globo nem SBT, hoje é TV Silvio Santos", falou Angélica.
O apresentador Luciano Huck postou uma homenagem de aniversário para sua esposa Angélica
O apresentador Luciano Huck e a esposa Angélica Crédito: Reprodução/Instagram/@lucianohuck
Huck avisou que o Domingão deste domingo (18) será um especial ao vivo em homenagem a Silvio. Hoje dono dos domingos da Globo, ele contou que começou sua carreira nas madrugadas do SBT, no programa de Otávio Mesquita.
Angélica também lembrou sua história longa com o homem do baú, que fez de tudo para não perdê-la para a Globo.
"Quando fui convidada pela primeira vez para ir para a Globo, o Silvio, com aquele jeitinho, me convenceu a não ir. Depois não teve jeito, recebi outro convite e falei 'Silvio, preciso ir'. Ele ficou bem chateado. No dia de sair, me escondi no camarim para não ter que me despedir dele. Não queria ter que enfrentar isso. Mas fui lá, enfrentei, me despedi dele. Ele desejou boa sorte e disse que me esperava de volta", contou Angélica.
"Queremos deixar nosso carinho a todos os fãs do Silvio, ao público do SBT, à família Abravanel e dizer que estamos juntos nesse momento de dor, mas celebrando esse capítulo importante da comunicação e da TV brasileira", falou Huck. "Todos nós que gostamos de televisão temos que agradecer a semente maravilhosa que o Silvio plantou ao longo da vida", concluiu.

Veja Também

Famosos, como Eliana e Celso Portiolli, lamentam morte de Silvio Santos

Relembre frases marcantes de Silvio Santos

Morre Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, aos 93 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TCU mantém condenação de empresas por fraudes em licitação milionária do Ifes
Imagem de destaque
Muro em Cachoeiro ganha obra em homenagem a Roberto Carlos
Imagem de destaque
Por que Casa Branca orientou funcionários a não fazerem apostas em mercados de previsões como Kalshi e Polymarket

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados