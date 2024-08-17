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Homenagem

Presidente da Globo sobre Silvio Santos: 'TV brasileira acordou com saudades'

"É com carinho que me recordo também da relação de amizade, admiração e respeito mútuos que tinha com meu pai, Roberto Marinho", disse  João Roberto Marinho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Agosto de 2024 às 18:30

O presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, disse que a morte de Silvio Santos faz a televisão brasileira ter "saudades de um de seus grandes talentos".
"Lembro com carinho e gratidão dos anos em que Silvio Santos ajudou a escrever também a história da Globo. De 1965 a 1969, o Programa Silvio Santos' foi exibido pela TV Globo para a cidade de São Paulo e depois, até 1976, foi levado para todo Brasil", afirma a nota.
"É com carinho que me recordo também da relação de amizade, admiração e respeito mútuos que tinha com meu pai, Roberto Marinho, com quem compartilhou três grandes paixões: a comunicação, a televisão e o Brasil", diz o texto. O presidente do Grupo Globo encerra a nota prestando solidariedade à familia, amigos, colegas do SBT e aos fãs. "Ao Silvio, nosso muito obrigado."
O presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho
O presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, no plenário do Senado Federal durante sessão especial destinada a comemorar os 50 anos do Jornal Nacional Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
Silvio Santos morreu aos 93 anos em decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção por Influenza (H1N1). Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, desde agosto. Mais cedo, a família do apresentador informou, por meio de nota, que haveria apenas uma cerimônia judaica restrita aos familiares.

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