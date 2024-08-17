Presidente da Globo sobre Silvio Santos: 'TV brasileira acordou com saudades'

O presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, disse que a morte de Silvio Santos faz a televisão brasileira ter "saudades de um de seus grandes talentos".

"Lembro com carinho e gratidão dos anos em que Silvio Santos ajudou a escrever também a história da Globo. De 1965 a 1969, o Programa Silvio Santos' foi exibido pela TV Globo para a cidade de São Paulo e depois, até 1976, foi levado para todo Brasil", afirma a nota.

"É com carinho que me recordo também da relação de amizade, admiração e respeito mútuos que tinha com meu pai, Roberto Marinho, com quem compartilhou três grandes paixões: a comunicação, a televisão e o Brasil", diz o texto. O presidente do Grupo Globo encerra a nota prestando solidariedade à familia, amigos, colegas do SBT e aos fãs. "Ao Silvio, nosso muito obrigado."

O presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, no plenário do Senado Federal durante sessão especial destinada a comemorar os 50 anos do Jornal Nacional Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado