Roque lamenta morte de Silvio Santos

Gonçalo Roque, o Roque, primeiro assistente de palco do SBT, lamentou a morte de Silvio Santos . O apresentador morreu neste sábado (17), aos 93 anos.

"Hoje é um dia de uma dor que eu nunca pensei que sentiria. Perdi não só um patrão, mas um grande amigo, um companheiro de décadas de trabalho, risadas e histórias. O Silvio sempre foi mais do que um chefe; ele era um mestre, alguém que ensinava com um sorriso, que acreditava na simplicidade e no valor das pessoas.

Desde o início, lá nos anos 60, quando comecei a trabalhar ao lado dele, nunca imaginei que viveríamos tantas coisas juntos. Vi ele transformar a televisão brasileira, vi ele encantar gerações, e tive a honra de estar ao seu lado em cada momento. Silvio tinha essa luz, essa capacidade única de fazer todos se sentirem especiais, desde os colegas de trabalho até o público que o acompanhava em casa.

Roque foi o primeiro coordenador de auditórios do SBT Crédito: 'The Noite' com Danilo Gentili via YouTube

Hoje, o palco está mais vazio, o SBT perdeu seu brilho maior, e o Brasil, um dos seus maiores ícones. Mas, para mim, a perda é ainda maior. Perdi um irmão de vida. Vou sempre lembrar com carinho das brincadeiras, dos conselhos e de tudo que aprendi ao lado desse homem extraordinário.

Silvio, obrigado por tudo, toda a minha vida devo a você, seu exemplo e seu legado estarão sempre vivos em mim e em todos aqueles que tiveram o privilégio de te conhecer e trabalhar ao seu lado", afirmou Roque.

MORTE DE SILVIO SANTOS

Silvio morreu neste sábado (17), devido a uma broncopneumonia. A informação é do Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado há mais de duas semanas.

Apresentador deu entrada no hospital no último dia 1 de agosto. Segundo a assessoria do SBT, ele foi ao hospital para realizar exames que não podem ser feitos em domicílio.

O adeus a Silvio Santos, ícone da TV brasileira

Silvio Santos teve um quadro de H1N1 em julho. Na época, após negar que ele estivesse internado, a assessoria do SBT admitiu que ele estava hospitalizado com influenza A: "Ele está sendo medicado e no hospital", diz comunicado da emissora lido ao vivo por Michelle Barros no "Chega Mais".

O Albert Einstein montou um "plano de guerra" para evitar o vazamento de informações, segundo apurou a reportagem.

Nova internação seria por outro motivo, segundo informou o jornal O Globo. O canal divulgou uma nota negando que o apresentador esteja em estado crítico. "Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários."

Tiago Abravanel , neto do apresentador, informou à coluna de Lucas Pasin, de Splash, que o avô estava bem. "Tá sendo tratado nesse momento delicado, mas graças a Deus muito bem assistido, a família toda", afirmou o ator.