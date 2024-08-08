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Silvio Santos vive momento difícil, mas recebe cuidados, diz Tiago Abravanel

'Acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente', disse o ator, neto do apresentador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 16:52

Silvio Santos e o neto, Tiago Abravanel
Silvio Santos e o neto, Tiago Abravanel Crédito: Reprodução
O ator Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, disse na última quarta-feira que o apresentador está recebendo os cuidados adequados e agradeceu o apoio dos fãs de seu vô.
"Estamos na torcida. Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando", disse Abravanel à revista Quem, que o encontrou no musical "Elvis: A Musical Revolution", em cartaz no Teatro Santander. "Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando."
O ator, que também está em cartaz com um musical, "Hairspray", demonstrou apreço pelo carinho dos fãs de Silvio. "Isso reafirma tudo o que sempre soubemos sobre o carinho e o amor que as pessoas têm por ele. Neste momento difícil e delicado, acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente."

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