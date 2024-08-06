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Saúde

SBT atualiza estado de saúde de Silvio Santos; apresentador segue internado

Silvio foi hospitalizado na quinta-feira (1°). De acordo com o canal, ele deu entrada na unidade para realizar exames que não podem ser feitos em domicílio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Agosto de 2024 às 13:33

Silvio Santos
Silvio Santos Crédito: Divulgação SBT
SBT atualiza estado de saúde de Silvio Santos; apresentador segue internado
Assessoria do SBT informou ao UOL que o comunicador está "bem" e "se recuperando". Ao jornal O Globo, a emissora disse que o apresentado ainda está sendo medicado.
Silvio foi hospitalizado na quinta-feira (1º). De acordo com o canal, ele deu entrada na unidade para realizar exames que não podem ser feitos em domicílio.
O Albert Einstein, no entanto, montou um "plano de guerra" para evitar o vazamento de informações, segundo apurou a reportagem.
Empresário teve um quadro de H1N1 em julho. À época, após negar que ele estivesse internado, a assessoria do SBT admitiu que ele estava hospitalizado com influenza A.
Nova internação seria por outro motivo, segundo informou o jornal O Globo. O canal divulgou uma nota negando que o apresentador esteja em estado crítico. "Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários."

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