Silvio Santos Crédito: Divulgação SBT

SBT atualiza estado de saúde de Silvio Santos; apresentador segue internado

Assessoria do SBT informou ao UOL que o comunicador está "bem" e "se recuperando". Ao jornal O Globo, a emissora disse que o apresentado ainda está sendo medicado.

Silvio foi hospitalizado na quinta-feira (1º). De acordo com o canal, ele deu entrada na unidade para realizar exames que não podem ser feitos em domicílio.

O Albert Einstein, no entanto, montou um "plano de guerra" para evitar o vazamento de informações, segundo apurou a reportagem.

Empresário teve um quadro de H1N1 em julho. À época, após negar que ele estivesse internado, a assessoria do SBT admitiu que ele estava hospitalizado com influenza A.