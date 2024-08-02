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Saúde

Silvio Santos volta a ser internado em São Paulo para fazer exames após H1N1

Apresentador está no hospital Albert Einstein desde a tarde desta quinta-feira (1); SBT diz que ele está bem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Agosto de 2024 às 08:21

O apresentador e empresário, Silvio Santos
O apresentador e empresário, Silvio Santos Crédito: Moacyr Lopes Júnior/Folhapress
O apresentador Silvio Santos, 93, foi internado novamente no hospital Albert Einstein nesta quinta-feira (1) para realizar exames. O fato acontece dias depois dele ter alta por causa de um quadro de gripe H1N1.
A informação foi confirmada pelo F5 com fontes. A assessoria do SBT confirma a internação e diz que ele voltou para realizar exames de imagem, que não são possíveis de realizar de forma remota, como fazem no raio-x.
Não há previsão de alta, mas a tendência é que Silvio tenha um retorno bem mais rápido para casa do que aconteceu na última semana, quando precisou ficar no hospital por quatro dias pelo quadro de H1N1.
Silvio Santos está afastado das telas desde 2022. Seu programa agora é comandado pela filha, Patrícia Abravanel, com sucesso nas noites de domingo.
Pessoas próximas ao apresentador, como o humorista Carlos Alberto de Nóbrega, do programa "A Praça É Nossa", dizem não acreditar que ele voltará a aparecer em frente às câmeras.
Nas próximas semanas, o SBT lançará sua plataforma de streaming, que terá um documentário sobre a carreira e vida de Silvio Santos, com imagens e um depoimento inédito de Silvio Santos.

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