Silvio Santos volta a ser internado em São Paulo para fazer exames após H1N1

O apresentador Silvio Santos, 93, foi internado novamente no hospital Albert Einstein nesta quinta-feira (1) para realizar exames. O fato acontece dias depois dele ter alta por causa de um quadro de gripe H1N1.
A informação foi confirmada pelo F5 com fontes. A assessoria do SBT confirma a internação e diz que ele voltou para realizar exames de imagem, que não são possíveis de realizar de forma remota, como fazem no raio-x.
Não há previsão de alta, mas a tendência é que Silvio tenha um retorno bem mais rápido para casa do que aconteceu na última semana, quando precisou ficar no hospital por quatro dias pelo quadro de H1N1.
Silvio Santos está afastado das telas desde 2022. Seu programa agora é comandado pela filha, Patrícia Abravanel, com sucesso nas noites de domingo.
Nas próximas semanas, o SBT lançará sua plataforma de streaming, que terá um documentário sobre a carreira e vida de Silvio Santos, com imagens e um depoimento inédito de Silvio Santos.