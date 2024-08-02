Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Rebeca Andrade recebe parabéns de Viola Davis e com direito a declaração: 'Eu te amo'
Merecido

Rebeca Andrade recebe parabéns de Viola Davis e com direito a declaração: 'Eu te amo'

Atriz americana e outros famosos comentaram no post da ginasta em agradecimento ao técnico após a conquista da medalha de prata
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Agosto de 2024 às 08:11

Rebeca Andrade e Chico Porath celebram a medalha de prata e Viola Davis elogia a brasileira
Rebeca Andrade e Chico Porath celebram a medalha de prata e Viola Davis elogia a brasileira Crédito: Reprodução/Divulgação
Rebeca Andrade, 25, prestou uma homenagem ao seu técnico, Francisco Porath Neto, nesta quinta-feira (1) logo após a conquista da medalha de prata no individual geral das Olimpíadas 2024. A ginasta agradeceu o apoio e os ensinamentos que teve com profissional e se declarou: "Eu te amo! Obrigada por fazer acontecer mais uma vez! O melhor treinador do mundo!".
A publicação recebeu muitos comentários de fãs famosos de Rebeca como Ivete Sangalo, Angélica, Ludmilla, Selton Mello, entre outros.Uma das mensagens que chamou bastante atenção foi da atriz americana Viola Davis. A intérprete dos filmes "A Mulher Rei" (2022), "As Viúvas" (2018) e "A Luta Por Um Ideal"(2012) até se arriscou na língua portuguesa. "Eu te amo, Rebeca!! Congratulations ['parabéns', em português]".
Rebeca logo respondeu: "Eu te amo, obrigada!". Viola Davis também fez questão de parabenizar as outras medalhistas Simone Biles, que ganhou a ouro, e Sunisa Lee, a dona do bronze. As duas são americanas.
A prata no individual geral em Paris-2024 faz de Rebeca, a mulher brasileira com mais medalhas em Jogos Olímpicos. Ela chegou ao seu quarto pódio olímpico e ultrapassou Hélia de Souza, a Fofão, do vôlei (um ouro e dois bronzes), e Mayra Aguiar, do judô (três bronzes).

Veja Também

Silvio Santos vai reaparecer em entrevista para documentário sobre sua vida no SBT

10 curiosidades sobre a ginasta Rebeca Andrade

Sandy tem um novo affair? Web já se encantou por Pedro Andrade; conheça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação
Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados