Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Silvio Santos vai reaparecer em entrevista para documentário sobre sua vida no SBT
Televisão

Silvio Santos vai reaparecer em entrevista para documentário sobre sua vida no SBT

Apresentador aparecerá em imagens inéditas em material que vai ao ar no streaming da emissora, que será lançado neste mês
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2024 às 16:53

Apresentador concede entrevista para documentário sobre sua vida e reaparecerá após dois anos afastado
Apresentador concede entrevista para documentário sobre sua vida e reaparecerá após dois anos afastado Crédito: Reprodução
O SBT reuniu a imprensa nesta quinta (1) para lançar o +SBT, sua plataforma de streaming. A principal novidade será um documentário sobre artistas que fizeram história na empresa, inclusive seu dono, Silvio Santos.
O apresentador deu um depoimento para o documentário, que não teve data de lançamento divulgada. O +SBT estreará no próximo dia 19, data em que o SBT completa 43 anos de fundação, e será gratuito, mas com publicidades. Entre documentários que serão lançados, estão os de nomes como Christina Rocha, Gugu Liberato e Carlos Alberto de Nóbrega.
Será a primeira vez que Silvio Santos aparecerá em um projeto inédito para televisão ou streaming. Ele não aparece desde 2022, quando deixou de apresentar o seu programa semanal nas noites de domingo. Patrícia Abravanel, sua filha, o substitui desde então.

Veja Também

Silvio Santos ainda não tem previsão para deixar hospital, revela SBT

O +SBT aposta especialmente em três modelos: on demand (em que o público escolhe o quê e quando quer assistir), canais Fast (uma espécie de programação linear, com conteúdo temático pré-definido) e simulcast (exibição ao vivo do mesmo sinal da TV linear).
"Vemos três diferentes maneiras de construir um produto digital: a partir da ideia de monetizar aquilo que já temos; adotando o mesmo modelo que os concorrentes já fizeram ou pensando especificamente na forma de consumo do usuário final. É nesse terceiro modelo que acreditamos", explica Roberto Grosman, diretor executivo de transformação digital do SBT.
Além de todo o conteúdo atual do SBT, o +SBT terá conteúdos originais. Junto com o documentário sobre artistas da emissora, Aparecida Liberato, irmã de Gugu Liberato, terá um talk-show sobre numerologia e bem-estar.
Já a jornalista Magdalena Bonfigliolli, que trabalhou no Programa do Ratinho e no Aqui Agora nos anos 1990, contará casos e histórias de mulheres que foram vítimas de golpes de seus companheiros.
O +SBT poderá ser acessado por smartphones com sistemas iOS e Android e também em TVs conectadas Samsung e LG, computadores, tablets, Chromecast e Google TV.

Veja Também

Silvio Santos 'está ótimo' e nem precisava ter ido ao hospital, diz Íris Abravanel

Renato Aragão, contratado para enfrentar Silvio Santos, chora em visita à Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

SBT Silvio Santos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Astrologia e conquista: veja o que chama a atenção de cada signo
Imagem de destaque
Ex-prefeito é condenado a devolver R$ 750 mil aos cofres públicos no ES
Imagem de destaque
Federação adia início da Copa Espírito Santo 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados