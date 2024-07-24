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Silvio Santos 'está ótimo' e nem precisava ter ido ao hospital, diz Íris Abravanel

O apresentador passou quatro dias realizando exames; ele recebeu diagnóstico de H1N1
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 09:41

O apresentador e empresário, Silvio Santos
O apresentador e empresário, Silvio Santos Crédito: Moacyr Lopes Júnior/Folhapress
Após passar alguns dias internado com H1N1, Silvio Santos, 93, já está em casa, se recuperando e retomando as atividades do dia a dia. É o que garante Íris Abravanel, 75, sua esposa.
Íris diz que o dono do SBT "está ótimo" e que nem precisava ter ido ao hospital. Ela explicou a decisão de levá-lo ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
"Ele só teve uma febre e foi levado. A gente não sabia o que era e, depois dos exames, soube que era Influenza", disse a autora em evento de apresentação para a imprensa de sua próxima novela, "A Caverna Encantada". "Não era para ele passar dia nenhum [no hospital]."
Íris ainda agradeceu a preocupação e os desejos de melhoras dos fãs: "Sou muito grata pelo carinho que todos têm com o meu marido, porque ele merece".
Silvio Santos está afastado da televisão desde 2022. O apresentador deu entrada no hospital no último dia 16 e passou quatro dias realizando exames. Ele recebeu diagnóstico de H1N1. No último sábado (20), o apresentador recebeu alta.

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