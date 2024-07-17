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Televisão

Silvio Santos é internado com H1N1 em São Paulo e passa por exames

Apresentador, afastado das telas do SBT há cerca de dois anos, não tem previsão de alta do Hospital Albert Einstein
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 15:44

O apresentador Silvio Santos foi internado em São Paulo
O apresentador Silvio Santos foi internado em São Paulo Crédito: Divulgação
A Folha apurou que Silvio Santos foi internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira (16), após receber o diagnóstico de H1N1. A assessoria de imprensa do SBT afirmou por telefone que ele passa bem. O hospital, por sua vez, diz não ter informações sobre o apresentador, que tem 93 anos.
Segundo pessoas próximas ao apresentador, ouvidas pela reportagem em condição de anonimato, Silvio segue internado na tarde desta quarta-feira (17), sem previsão de alta. Por sua idade avançada, a equipe médica pediu uma série de exames e aguarda uma melhora para que ele possa voltar para casa.
Silvio Santos está afastado das telas do SBT há cerca de dois anos. Seu programa agora é comandado pela filha, Patrícia Abravanel. Pessoas próximas ao apresentador, como o humorista Carlos Alberto de Nóbrega, do programa "A Praça É Nossa", dizem não acreditar que ele voltará a aparecer em frente às câmeras.

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