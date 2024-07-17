Silvio Santos é internado com H1N1 em São Paulo e passa por exames

O apresentador Silvio Santos foi internado em São Paulo Crédito: Divulgação

A Folha apurou que Silvio Santos foi internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira (16), após receber o diagnóstico de H1N1. A assessoria de imprensa do SBT afirmou por telefone que ele passa bem. O hospital, por sua vez, diz não ter informações sobre o apresentador, que tem 93 anos.

Segundo pessoas próximas ao apresentador, ouvidas pela reportagem em condição de anonimato, Silvio segue internado na tarde desta quarta-feira (17), sem previsão de alta. Por sua idade avançada, a equipe médica pediu uma série de exames e aguarda uma melhora para que ele possa voltar para casa.