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TV Globo

Cadê o Bonner? Tralli 'assume' lugar do apresentador do Jornal Nacional

"Primeira vez juntos aqui na bancada, hein", disse Renata Vasconcellos sobre apresentação com César Tralli
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 13:50

William Bonner completa 10 mil dias à frente do JN e ganha homenagem da emissora
William Bonner completa 10 mil dias à frente do JN e ganha homenagem da emissora Crédito: Reprodução/Instagram/@realwbonner
William Bonner, 60, não estará no comando do Jornal Nacional nos próximos dias. César Tralli, 53, assumiu o posto para o apresentador do principal telejornal da Globo curtir férias.
Tralli apresenta o JN ao lado de Renata Vasconcellos pela primeira vez. Na chamada de segunda-feira (15) do telejornal, a apresentadora informou ao público que o comandante do Jornal Hoje estaria no lugar de Willian Bonner.
César Tralli e Renata Vasconcellos apresentaram o Jornal Nacional juntos
César Tralli e Renata Vasconcellos apresentaram o Jornal Nacional juntos Crédito: Reprodução
"Olá, hoje quem apresenta o Jornal Nacional comigo é o César Tralli. Primeira vez juntos aqui na bancada, hein", disse ela. "Primeira vez, Renata. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo carinho", cumprimentou ele.
"Breve pausa". Tralli compartilhou foto celebrando o período em que estará no principal telejornal da Globo. "Nosso querido mestre Bonner tirou uma breve pausa sagrada de descanso."
Substituição no Jornal Hoje: a ida de Tralli para o Jornal Nacional também obrigou a Globo a convocar José Roberto Burnier para substituí-lo na hora do almoço. Burnier é o apresentador do SP2 -jornal local de São Paulo.
Cadê o Bonner? O "sumiço" do apresentador titular do Jornal Nacional causou movimentação nas redes sociais. Termos como "cadê o bonner" e "bonner aposentou" ficaram entre os mais citados entre a repercussão do paradeiro do jornalista.
Curtindo as férias em paz. Bonner não revelou ao público o local onde está descansando, mas compartilhou fotos no Instagram em meio a natureza.

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