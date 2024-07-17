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Música

Adele anuncia pausa na carreira: 'Quero fazer outras coisas'

Cantora revela planos de deixar a música de lado para se concentrar em outras atividades após finalizar agenda de shows
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 08:23

Adele após receber o prêmio de Artista do Ano no Brit Awards, em fevereiro de 2022
Adele após receber o prêmio de Artista do Ano no Brit Awards, em fevereiro de 2022 Crédito: Reuters/Folhapress
Em entrevista para o 2DF, veículo da Alemanha, a cantora contou que vai dar uma pausa em sua carreira. A artista disse que após realizar os shows agendados, ela vai descansar.
Adele ainda apontou que quer fazer outras coisas criativas. "Não tenho planos para novas músicas. Quero uma grande pausa e acho que quero fazer outras coisas criativas só por um tempinho".
O último intervalo musical da cantora durou seis anos. Nesse tempo, tiveram os lançamentos dos álbuns '25', em 2015, e o mais recente '30', de 2021.

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