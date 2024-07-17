Adele anuncia pausa na carreira: 'Quero fazer outras coisas'

Adele após receber o prêmio de Artista do Ano no Brit Awards, em fevereiro de 2022 Crédito: Reuters/Folhapress

Em entrevista para o 2DF, veículo da Alemanha, a cantora contou que vai dar uma pausa em sua carreira. A artista disse que após realizar os shows agendados, ela vai descansar.

Adele ainda apontou que quer fazer outras coisas criativas. "Não tenho planos para novas músicas. Quero uma grande pausa e acho que quero fazer outras coisas criativas só por um tempinho".