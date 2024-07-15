Cultura em Toda Parte: projeto é lançado com diversas atividades em Vila Velha

Cultura em Toda Parte: Projeto da Secult é lançado com diversas atividades em Vila Velha Crédito: Divulgação

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) lançou o projeto Cultura em Toda Parte no último domingo (14). O evento ocorreu no Parque Cultural Casa do Governador , na Praia da Costa, em Vila Velha, durante a programação do Parque Aberto. A cerimônia de lançamento contou com diversas atividades, incluindo contação de histórias para crianças, apresentação musical e espetáculo de dança.

Idealizada pela Secult, o Cultura em Toda Parte 2024 está sendo gerida por duas organizações da sociedade civil: os institutos IBCA e Raízes. As instituições foram selecionadas por meio da Lei Paulo Gustavo e vão selecionar os artistas para as apresentações culturais e oficineiros para ministrarem as oficinas e palestras sobre temas relevantes da cultura, durante os meses de agosto até dezembro com diversos profissionais para serem contratados. O valor total destinado a este edital é de R$ 2,1 milhões.

As inscrições para o chamamento público de apresentações artísticas no Mapa Cultural começaram na quarta-feira, 10 de julho, e vão até o dia 31 deste mês, podendo ser realizadas através da plataforma Mapa Cultural.

Com investimento de mais de R$2 milhões, projeto irá selecionar 144 propostas de atividades, como oficinas, palestras, shows, entre outros. Crédito: Divulgação

Serão selecionadas 144 propostas de atividades, como oficinas, palestras, shows e espetáculos em diversas linguagens artísticas, todas com caráter cultural e de forma gratuita, contemplando espaços culturais em municípios capixabas durante dez finais de semana.

Para se inscrever e ler o edital, acesse o link . O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 15 de agosto. A comissão avaliadora fará a seleção com base na criatividade e qualidade das propostas.

Abaixo estão as vagas disponíveis para a seleção de atividades culturais do programa Cultura em Toda Parte: