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Cultura

Cultura em Toda Parte: projeto é lançado com diversas atividades em Vila Velha

Com investimento de mais de R$ 2 milhões, projeto irá selecionar 144 propostas de atividades, como oficinas, palestras, shows, entre outros
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 16:24

Cultura em Toda Parte: Projeto da Secult é lançado com diversas atividades em Vila Velha
Cultura em Toda Parte: Projeto da Secult é lançado com diversas atividades em Vila Velha Crédito: Divulgação
A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) lançou o projeto Cultura em Toda Parte no último domingo (14). O evento ocorreu no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, durante a programação do Parque Aberto. A cerimônia de lançamento contou com diversas atividades, incluindo contação de histórias para crianças, apresentação musical e espetáculo de dança.
Idealizada pela Secult, o Cultura em Toda Parte 2024 está sendo gerida por duas organizações da sociedade civil: os institutos IBCA e Raízes. As instituições foram selecionadas por meio da Lei Paulo Gustavo e vão selecionar os artistas para as apresentações culturais e oficineiros para ministrarem as oficinas e palestras sobre temas relevantes da cultura, durante os meses de agosto até dezembro com diversos profissionais para serem contratados. O valor total destinado a este edital é de R$ 2,1 milhões.
As inscrições para o chamamento público de apresentações artísticas no Mapa Cultural começaram na quarta-feira, 10 de julho, e vão até o dia 31 deste mês, podendo ser realizadas através da plataforma Mapa Cultural.
Com investimento de mais de R$2 milhões, projeto irá selecionar 144 propostas de atividades, como oficinas, palestras, shows, entre outros.
Com investimento de mais de R$2 milhões, projeto irá selecionar 144 propostas de atividades, como oficinas, palestras, shows, entre outros. Crédito: Divulgação
Serão selecionadas 144 propostas de atividades, como oficinas, palestras, shows e espetáculos em diversas linguagens artísticas, todas com caráter cultural e de forma gratuita, contemplando espaços culturais em municípios capixabas durante dez finais de semana.
Para se inscrever e ler o edital, acesse o link. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 15 de agosto. A comissão avaliadora fará a seleção com base na criatividade e qualidade das propostas.
Abaixo estão as vagas disponíveis para a seleção de atividades culturais do programa Cultura em Toda Parte:
  • Contação de História: 28 vagas

  • Apresentações Artísticas (até 3 artistas): 45 vagas

  • Apresentações Artísticas (4 a 6 artistas): 25 vagas

  • Apresentações Artísticas (7 ou mais artistas): 12 vagas

  • Palestras (3 horas): 17 vagas

  • Oficinas (3 horas): 17 vagas

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