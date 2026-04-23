Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Economia
  • Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Em expansão

Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas

Grupo Lamoia está construindo uma nova unidade fabril que elevará sua infraestrutura de 9 mil para 43 mil metros quadrados

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 11:20

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

23 abr 2026 às 11:20
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia fica localizada em Piúma Divulgação

Em expansão no Espírito Santo, uma marca de sorvetes capixaba está intensificando sua aposta em um mercado bilionário e muitas vezes invisível ao consumidor final: a terceirização de marcas.


Com a criação da ICream, um braço de negócios focado exclusivamente em produzir para terceiros, o Grupo Lamoia – dono de marcas como Luigi e Paletitas – projeta movimentar cerca de R$ 40 milhões até 2030 apenas com esse modelo de operação.


Para sustentar esse crescimento, o grupo de Piúma, no Sul do Estado, está construindo uma nova unidade fabril que elevará sua infraestrutura de 9 mil para 43 mil metros quadrados. 


Esse investimento permitirá triplicar a capacidade de produção, saltando dos atuais 11 milhões de picolés para 25 milhões, e de 4,5 mil toneladas de sorvete e açaí para 10 mil toneladas anuais, operando em apenas um turno.


Segundo o diretor-presidente e fundador do grupo, Wanderson Lamoia, a expansão inclui a aquisição de equipamentos de ponta para oferecer inovação, agilidade e eficiência aos parceiros que desejam se destacar no mercado de sobremesas. O grupo já é detentor de marcas próprias conhecidas, como Luigi, Paletitas, Natuca e Natuzon Açaí.


“Começamos a ser demandados por outras marcas do segmento de sobremesas geladas ou por empresas parceiras dessas marcas, tanto negócios menores quanto grandes players. Assim nasceu a ICream, um braço do nosso negócio focado na terceirização”, afirma o diretor-presidente.


Segundo Wanderson Lamoia, há várias parcerias firmadas e negócios em andamento, mas uma das características do modelo é a confidencialidade. “Em geral, não se pode divulgar as marcas como uma forma de preservar a relação de cada empresa com seu público”, diz.


 Nosso diferencial é que combinamos tecnologia, inovação, criatividade e expertise para criar sobremesas diferenciadas e disponibilizá-las para outras marcas que desejam, assim como nós, se destacar no mercado de sobremesas geladas

Wanderson Lamoia Diretor-presidente do Grupo Lamoia

Veja Também 

Imagem de destaque

Fábrica de sorvete abre novas oportunidades de emprego no Sul do ES

Imagem de destaque

Empresária do ES herda negócio do pai e transforma marca de sorvetes

O movimento do Grupo Lamoia reflete uma tendência global. Estima-se que o mercado de terceirização movimente cerca de US$ 700 bilhões no mundo, encontrando no Brasil um terreno fértil. Atualmente, a chance de um produto em uma gôndola de supermercado não ter sido fabricado pela marca estampada no rótulo é superior a 50%.


No modelo adotado pela ICream, a confidencialidade é uma regra de ouro para preservar a relação das marcas contratantes com seu público. "A marca que assina o produto detém a inteligência, o marketing e a distribuição, enquanto a indústria parceira entra com a fábrica, as certificações e o controle de qualidade", explica Lamoia.


Na indústria de sobremesa geladas, o boom dos gelatos, o aumento dos produtos relacionados à saúde e ao bem-estar – como as versões sem açúcar, sem lactose ou proteicos – e a sofisticação da produção com camadas, recheios, texturas e sabores inovadores elevam a demanda pela terceirização.


“Há uma série de questões peculiares ao nosso setor que favorecem esse movimento. Somos um negócio que tem relação com clima, temperatura e sazonalidade, registrando aumentos de demanda nem sempre passíveis de serem absorvidos por todas as empresas. Há cada vez mais sofisticação nos processos produtivos, exigindo inovação e equipamentos de ponta. A demanda por novos sabores e adaptações também exige investimento em pesquisa e desenvolvimento, além do enorme desafio logístico que é transportar sobremesas geladas em um país tropical de dimensões territoriais tão expressivas”, aponta Wanderson Lamoia.


Leia mais

Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES

ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

indústria Indústria Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios
Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados