Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas

Em expansão no Espírito Santo, uma marca de sorvetes capixaba está intensificando sua aposta em um mercado bilionário e muitas vezes invisível ao consumidor final: a terceirização de marcas.





Com a criação da ICream, um braço de negócios focado exclusivamente em produzir para terceiros, o Grupo Lamoia – dono de marcas como Luigi e Paletitas – projeta movimentar cerca de R$ 40 milhões até 2030 apenas com esse modelo de operação.





Para sustentar esse crescimento, o grupo de Piúma, no Sul do Estado, está construindo uma nova unidade fabril que elevará sua infraestrutura de 9 mil para 43 mil metros quadrados.





Esse investimento permitirá triplicar a capacidade de produção, saltando dos atuais 11 milhões de picolés para 25 milhões, e de 4,5 mil toneladas de sorvete e açaí para 10 mil toneladas anuais, operando em apenas um turno.





Segundo o diretor-presidente e fundador do grupo, Wanderson Lamoia, a expansão inclui a aquisição de equipamentos de ponta para oferecer inovação, agilidade e eficiência aos parceiros que desejam se destacar no mercado de sobremesas. O grupo já é detentor de marcas próprias conhecidas, como Luigi, Paletitas, Natuca e Natuzon Açaí.





“Começamos a ser demandados por outras marcas do segmento de sobremesas geladas ou por empresas parceiras dessas marcas, tanto negócios menores quanto grandes players. Assim nasceu a ICream, um braço do nosso negócio focado na terceirização”, afirma o diretor-presidente.





Segundo Wanderson Lamoia, há várias parcerias firmadas e negócios em andamento, mas uma das características do modelo é a confidencialidade. “Em geral, não se pode divulgar as marcas como uma forma de preservar a relação de cada empresa com seu público”, diz.



