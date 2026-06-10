Dia dos Namorados com previsão de chuva e granizo para 43 cidades do ES

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, de perigo potencial, para chuva, ventos intensos e queda de granizo no Espiríto Santo. O aviso é válido para todo o dia 12 de junho, data que em se comemora o Dia dos Namorados.





Segundo o Inmet, a previsão é de chuva até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O orgão complementou que o risco de alagamento é baixo.





Ao todo, 43 municípios estão sob alerta. Confira:



