Dia dos Namorados com previsão de chuva e granizo para 43 cidades do ES

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, de perigo potencial, para chuva, ventos intensos e queda de granizo no Espiríto Santo. O aviso é válido para todo o dia 12 de junho, data que em se comemora o Dia dos Namorados.
Segundo o Inmet, a previsão é de chuva até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O orgão complementou que o risco de alagamento é baixo.
Ao todo, 43 municípios estão sob alerta. Confira:
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória