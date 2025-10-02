Piúma

Fábrica de sorvete abre novas oportunidades de emprego no Sul do ES

Postos de trabalho são para cargos como analista de estoque, analista fiscal pleno, aalista de logística, analista de recrutamento e seleção e motorista

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 11:52

Fábrica do Grupo Lamoia vai reforçar equipe para atender a demanda do verão Crédito: Divulgação

O Grupo Lamoia, fabricante de sorvete com sede no Sul do Espírito Santo, está com mais de 30 vagas de emprego e estágio abertas para cargos de vários níveis de escolaridade. Os postos são para profissionais de vários níveis de escolaridade.

As contratações são para início imediato, para reforçar a alta demanda de produção, que cresce a partir de agora e segue até o final do verão

Em Piúma, as vagas são para os seguintes cargos:

Analista de estoque

Analista fiscal pleno

Analista de logística

Analista de recrutamento e seleção

Auxiliar de produção

Eletricista industrial

Motorista (CNH C, D ou E)

Mecânico industrial

Operador de empilhadeira

Pasteurizador

Estágio em Técnico em Segurança do Trabalho.

Já para a Grande Vitória, as oportunidades são para:

Motorista (CNH C, D ou E)

Supervisor de transporte

Mecânico de refrigeração industrial

Técnico de refrigeração (freezer).

A empresa oferece salário compatível com o mercado, ticket-alimentação, plano de saúde e plano odontológico.

Os interessados devem enviar o currículo para [email protected], informando no assunto o nome do cargo desejado e a região de interesse. Também é possível enviar mensagem pelo WhatsApp 28 99928-6369.

"Já percebemos um aumento na demanda de sobremesas geladas que, certamente, vai se intensificar com a chegada do verão. Estamos nos preparando para atender nossos clientes, reforçando nossa capacidade de produção, logística e distribuição. Esse período sazonal representa um pico nas vendas do setor, especialmente nas regiões onde concentramos nossas lojas”, afirma Clécia Cavalcanti, CEO do Grupo Lamoia.

O Grupo Lamoia é responsável pelas marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato, Açaí Natuzon e iCream.

