Fábrica de sorvete abre novas oportunidades de emprego no Sul do ES

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 11:52

Fábrica do Grupo Lamoia
Fábrica do Grupo Lamoia vai reforçar equipe para atender a demanda do verão Crédito: Divulgação

O Grupo Lamoia, fabricante de sorvete com sede no Sul do Espírito Santo, está com mais de 30 vagas de emprego e estágio abertas para cargos de vários níveis de escolaridade. Os postos são para profissionais de vários níveis de escolaridade.

As contratações são para início imediato, para reforçar a alta demanda de produção, que cresce a partir de agora e segue até o final do verão

Em Piúma, as vagas são para os seguintes cargos:

  • Analista de estoque
  • Analista fiscal pleno
  • Analista de logística
  • Analista de recrutamento e seleção
  • Auxiliar de produção
  • Eletricista industrial
  • Motorista (CNH C, D ou E)
  • Mecânico industrial
  • Operador de empilhadeira
  • Pasteurizador
  • Estágio em Técnico em Segurança do Trabalho.

Já para a Grande Vitória, as oportunidades são para:

  • Motorista (CNH C, D ou E)
  • Supervisor de transporte
  • Mecânico de refrigeração industrial
  • Técnico de refrigeração (freezer).

A empresa oferece salário compatível com o mercado, ticket-alimentação, plano de saúde e plano odontológico.

Os interessados devem enviar o currículo para [email protected], informando no assunto o nome do cargo desejado e a região de interesse. Também é possível enviar mensagem pelo WhatsApp 28 99928-6369.

"Já percebemos um aumento na demanda de sobremesas geladas que, certamente, vai se intensificar com a chegada do verão. Estamos nos preparando para atender nossos clientes, reforçando nossa capacidade de produção, logística e distribuição. Esse período sazonal representa um pico nas vendas do setor, especialmente nas regiões onde concentramos nossas lojas”, afirma Clécia Cavalcanti, CEO do Grupo Lamoia.

O Grupo Lamoia é responsável pelas marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato, Açaí Natuzon e iCream.

Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

