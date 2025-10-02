Fábrica de sorvete abre novas oportunidades de emprego no Sul do ES

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 11:52
O Grupo Lamoia, fabricante de sorvete com sede no Sul do Espírito Santo, está com mais de 30 vagas de emprego e estágio abertas para cargos de vários níveis de escolaridade. Os postos são para profissionais de vários níveis de escolaridade.
As contratações são para início imediato, para reforçar a alta demanda de produção, que cresce a partir de agora e segue até o final do verão
Em Piúma, as vagas são para os seguintes cargos:
Já para a Grande Vitória, as oportunidades são para:
A empresa oferece salário compatível com o mercado, ticket-alimentação, plano de saúde e plano odontológico.
Os interessados devem enviar o currículo para [email protected], informando no assunto o nome do cargo desejado e a região de interesse. Também é possível enviar mensagem pelo WhatsApp 28 99928-6369.
"Já percebemos um aumento na demanda de sobremesas geladas que, certamente, vai se intensificar com a chegada do verão. Estamos nos preparando para atender nossos clientes, reforçando nossa capacidade de produção, logística e distribuição. Esse período sazonal representa um pico nas vendas do setor, especialmente nas regiões onde concentramos nossas lojas”, afirma Clécia Cavalcanti, CEO do Grupo Lamoia.
O Grupo Lamoia é responsável pelas marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato, Açaí Natuzon e iCream.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o