Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação

O show deve continuar, mesmo que o astro não esteja mais no palco. Mas a impressão que “Michael”, cinebiografia do artista Michael Jackson, deixa é a de que ele estava novamente nos encantando com seu talento, reencarnado através do próprio sobrinho, Jaafar Jackson. Entre erros e acertos, o filme impacta pela coreografia, mas deixa os fatos mais importantes para uma sequência não confirmada.





Antes de tudo, saiba que esse formato de cinebiografia não é novidade. Os produtores de “Michael” tentam repetir a fórmula utilizada em “Bohemian Rhapsody”, que rendeu quatro estatuetas do Oscar para o filme. Acontece que, para o “Rei do Pop”, mostrá-lo como um artista talentoso e fora da curva não é novidade, apenas uma certeza que já tínhamos.





A tentativa de colocar Michael como um ser praticamente mitológico, amigo dos animais, uma criança que cresce com o desejo de retornar à Terra do Nunca, de Peter Pan, só nos afasta da tentativa de descobrir a parte humana do artista. Assim como fizeram com Freddie Mercury, Michael se mostra como alguém acima dos que estão ao seu redor.