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Público jovem

‘Six seven’ e ‘farmar aura’: a nova onda de memes que ninguém explica

Expressões que viralizaram entre os adolescentes funcionam como linguagem própria e apresentam novo tipo de humor
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 17:51

Termos "six seven" e "farmar aura" se popularizaram nas redes sociais
Termos "six seven" e "farmar aura" se popularizaram nas redes sociais Reprodução Youtube budgetz/ Reprodução Instagram @rayyanarkandikha

Se você convive com adolescentes ou passou algum tempo nas redes sociais nas últimas semanas, provavelmente se deparou com expressões sem sentido como “six seven” ou “farmar aura”. Os termos viralizaram entre a geração Alpha com um humor sem explicação e que se espalharam rapidamente.


O termo "six seven" (seis sete, em inglês) não tem um significado fixo, e é justamente isso que o torna viral. A expressão é parte do chamado "brainrot", ou cérebro podre, um tipo de conteúdo sem sentido e viciante que os mais jovens adoram. A gíria vem acompanhanda de um balançar de mãos para cima e para baixo, como se fosse uma gangorra, e é quase um código secreto entre a geração.


Como surgiu o meme?


Nas redes sociais, é comum associar o "six seven" à música "Doot Doot", do rapper Skrilla, ou ao jogador de basquete LaMelo Ball, que mede quase 2 metros (ou 6 pés e 7 polegadas). A verdade é que, não há sentido confirmado, mas o meme ganha cada vez mais espaço.


Além de todo conteúdo viral em redes sociais como o TikTok e o X (antigo Twitter), na sala de aula, professores relatam que a expressão é frequentemente usada. Qualquer referência aos números 6 e 7 vira um "six seven". O professor de matemática Gabriel Simões destacou que os alunos ficam ansiosos para chegar na página 67 do livro. "É uma alegria quando eu passo so exercícios 6 e 7 também, e até gritam", contou.

E não para por aí, "farmar aura" não fica para trás e ganha cada vez mais espaço no vocabulário jovem. A expressão significa, basicamente, se destacar/fazer algo legal, e começou com o vídeo de um menino dançando na ponta de um barco na Indonésia. "Farmar" vem de games como Minecraft, se referindo à uma espécie de acumulo de pontos. Já "aura" se refere a energia ou a vibe que alguém transmite. 

Em atitudes legais, surpreendentes e até performáticas, com certeza a pessoa "farma aura". Mas o contrário também vale. Em situações em que há atitudes ruins ou alguém passa vergonha, diz-se que a pessoa "perdeu aura" ou "-10000 de aura". 


E você, já ouviu alguma dessas expressões por aí?

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