‘Six seven’ e ‘farmar aura’: a nova onda de memes que ninguém explica

Se você convive com adolescentes ou passou algum tempo nas redes sociais nas últimas semanas, provavelmente se deparou com expressões sem sentido como “six seven” ou “farmar aura”. Os termos viralizaram entre a geração Alpha com um humor sem explicação e que se espalharam rapidamente.





O termo "six seven" (seis sete, em inglês) não tem um significado fixo, e é justamente isso que o torna viral. A expressão é parte do chamado "brainrot", ou cérebro podre, um tipo de conteúdo sem sentido e viciante que os mais jovens adoram. A gíria vem acompanhanda de um balançar de mãos para cima e para baixo, como se fosse uma gangorra, e é quase um código secreto entre a geração.





Como surgiu o meme?





Nas redes sociais, é comum associar o "six seven" à música "Doot Doot", do rapper Skrilla, ou ao jogador de basquete LaMelo Ball, que mede quase 2 metros (ou 6 pés e 7 polegadas). A verdade é que, não há sentido confirmado, mas o meme ganha cada vez mais espaço.





Além de todo conteúdo viral em redes sociais como o TikTok e o X (antigo Twitter), na sala de aula, professores relatam que a expressão é frequentemente usada. Qualquer referência aos números 6 e 7 vira um "six seven". O professor de matemática Gabriel Simões destacou que os alunos ficam ansiosos para chegar na página 67 do livro. "É uma alegria quando eu passo so exercícios 6 e 7 também, e até gritam", contou.