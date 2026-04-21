Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”

E teremos mais forró para dançar. O artista Alemão do Forró, natural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, gravou na última terça-feira (15), em Goiânia (GO), o novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira. Intitulado “Alemão do Brasil – Ao Vivo em Goiânia”, o projeto já está em pós-produção e tem expectativa de lançamento da primeira parte em maio.





Com 15 faixas, entre músicas inéditas e regravações, o trabalho reafirma a expansão do artista no cenário nacional. Em entrevista a HZ, Alemão afirmou que segue levando um pedaço do Espírito Santo para todos os projetos.