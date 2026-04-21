Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”

E teremos mais forró para dançar. O artista Alemão do Forró, natural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, gravou na última terça-feira (15), em Goiânia (GO), o novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira. Intitulado “Alemão do Brasil – Ao Vivo em Goiânia”, o projeto já está em pós-produção e tem expectativa de lançamento da primeira parte em maio.
Com 15 faixas, entre músicas inéditas e regravações, o trabalho reafirma a expansão do artista no cenário nacional. Em entrevista a HZ, Alemão afirmou que segue levando um pedaço do Espírito Santo para todos os projetos.
Eu carrego o Espírito Santo no meu DNA e em cada palco que eu piso. Expandir para o cenário nacional, gravar em Goiânia, tudo isso é uma forma de levar a nossa bandeira e o calor do povo capixaba para o resto do Brasil
Alemão do Forró, músico
Dentre as novidades da gravação, estão as participações especiais de Hugo & Guilherme, Gabriel Gava, Brenno & Matheus, VH & Alexandre, Nando Moreno, Fernando & Juciara, além de outros convidados do artista.
“A gente busca inovar nos arranjos e na produção visual, como fizemos agora nesse DVD em Goiânia, mas sem perder a simplicidade e a alegria que são a marca do meu trabalho. Inovar é conseguir surpreender o fã antigo e conquistar quem está ouvindo o Alemão pela primeira vez”, declarou Alemão.
Perguntado, o artista ainda garantiu que o estado capixaba estará na rota da turnê do novo projeto. “O Espírito Santo é minha casa e nunca fica de fora da agenda. Assim que o projeto estiver todo formatado, a gente quer rodar o estado de norte a sul apresentando esse novo show”, garantiu.