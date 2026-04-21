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E tome forró!

Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”

Gravado em Goiânia (GO), o projeto “Alemão do Brasil” marca novo momento na trajetória do cantor após 15 anos de carreira, com músicas inéditas e participações especiais
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 09:15

Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira. Jhonnathas Franco

E teremos mais forró para dançar. O artista Alemão do Forró, natural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, gravou na última terça-feira (15), em Goiânia (GO), o novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira. Intitulado “Alemão do Brasil – Ao Vivo em Goiânia”, o projeto já está em pós-produção e tem expectativa de lançamento da primeira parte em maio.


Com 15 faixas, entre músicas inéditas e regravações, o trabalho reafirma a expansão do artista no cenário nacional. Em entrevista a HZ, Alemão afirmou que segue levando um pedaço do Espírito Santo para todos os projetos.

Eu carrego o Espírito Santo no meu DNA e em cada palco que eu piso. Expandir para o cenário nacional, gravar em Goiânia, tudo isso é uma forma de levar a nossa bandeira e o calor do povo capixaba para o resto do Brasil

Alemão do Forró, músico

Dentre as novidades da gravação, estão as participações especiais de Hugo & Guilherme, Gabriel Gava, Brenno & Matheus, VH & Alexandre, Nando Moreno, Fernando & Juciara, além de outros convidados do artista.

Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira. Jhonnathas Franco

“A gente busca inovar nos arranjos e na produção visual, como fizemos agora nesse DVD em Goiânia, mas sem perder a simplicidade e a alegria que são a marca do meu trabalho. Inovar é conseguir surpreender o fã antigo e conquistar quem está ouvindo o Alemão pela primeira vez”, declarou Alemão.


Perguntado, o artista ainda garantiu que o estado capixaba estará na rota da turnê do novo projeto. “O Espírito Santo é minha casa e nunca fica de fora da agenda. Assim que o projeto estiver todo formatado, a gente quer rodar o estado de norte a sul apresentando esse novo show”, garantiu.

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