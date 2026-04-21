Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES

Depois de receber Guns N’ Roses, com direito a abertura dos Raimundos, Cariacica vai receber um dos maiores nomes do rock nacional e capixaba em uma dobradinha de peso: Rodox e Dead Fish, no dia 16 de maio, na Matrix Music Hall.





A turnê Rodox Originals chega a Cariacica e marca o retorno de Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos, aos palcos com a formação original. A banda, que fez muito sucesso nos anos 2000, volta aos palcos com sua formação clássica, trazendo também o baterista Fernando Schaefer, em uma turnê que já registra ingressos esgotados em diversas cidades do país.