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Crescimento de 8,9%

Brasil registra 43 casamentos entre pessoas do mesmo sexo por dia em 2025

Foram 15.520 uniões homoafetivas registradas em cartório no ano passado, segundo a Arpen

Publicado em 07 de Junho de 2026 às 12:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2026 às 12:24
Casal lgbt de mãos dadas
Foram 15.520 uniões homoafetivas registradas em cartório em 2025 Freepik
O Brasil registrou cerca de 43 casamentos entre pessoas do mesmo sexo por dia em 2025, o equivalente a quase duas uniões por hora, segundo dados da Arpen (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais) divulgados neste domingo (7), dia em que São Paulo recebe a 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+.
Foram 15.520 casamentos homoafetivos no ano passado. Em comparação com 2024, quando 14.247 uniões foram registradas em cartório, o aumento foi de 8,9%.
Números preliminares de 2026 indicam que a tendência deve permanecer em alta. Entre janeiro e maio deste ano, foram registrados mais de 6.000 casamentos entre pessoas do mesmo sexo, volume que pode levar a um novo recorde ao fim do ano, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, plataforma nacional administrada pela Arpen.
O resultado de 2025 representa ainda um crescimento de 11% em relação a 2013, ano em que o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) publicou a Resolução nº 175, que proibiu os cartórios de recusarem a celebração de casamentos entre pessoas do mesmo sexo.
Na comparação com 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, o crescimento chega a 78%. Naquele período, foram registrados cerca de 8.700 casamentos homoafetivos. O avanço, porém, deve ser analisado com cautela, já que as restrições impostas durante a crise sanitária reduziram a realização de cerimônias em todo o país. Em 2019, antes da pandemia, foram contabilizadas 12.957 uniões homoafetivas.
Para o presidente da Arpen, Devanir Garcia, o salto observado entre 2020 e 2025 pode refletir uma demanda represada durante a pandemia. Os aumentos graduais registrados ano a ano, porém, também indicam maior abertura e conscientização da população sobre seus direitos.
"O crescimento registrado nos últimos anos vai além do efeito da recuperação pós-pandemia. Embora 2020 tenha sido um período excepcional, com restrições que afetaram a realização de casamentos em todo o país, os dados mostram uma tendência consistente de aumento na procura pelos cartórios por parte da população LGBT+", afirma.
Para a Arpen, os números refletem o fortalecimento do acesso a direitos garantidos pela legislação brasileira. Nos anos anteriores, foram registrados 13.965 casamentos homoafetivos em 2023, 13.393 em 2022 e 11.492 em 2021.
COMO REALIZAR O CASAMENTO CIVIL
Para casar em cartório, os noivos devem comparecer, acompanhados de duas testemunhas maiores de 18 anos, ao Cartório de Registro Civil da região de residência de um dos cônjuges para dar entrada na habilitação.
É necessário apresentar certidão de nascimento, no caso de solteiros; certidão de casamento com averbação do divórcio, para divorciados; ou certidão de casamento com averbação do óbito do cônjuge, para viúvos, além de documento de identidade e comprovante de residência.
O valor é tabelado por estado e pode variar conforme o local escolhido para a cerimônia na sede do cartório ou em outro espaço. Não é exigido laudo médico ou psicológico para a realização do ato.

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