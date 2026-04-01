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ES no Rock in Rio

Capixabas Budah e MC Rodrigo do CN são confirmados no line-up do Rock in Rio

Os dois nomes do ES integram o Espaço Favela, dedicado a talentos da periferia e à diversidade musical. Artistas comemoraram nas redes
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 13:20

Rodrigo do CN e Budah se apresentam no Rock in Rio 2026
Rodrigo do CN e Budah se apresentam no Rock in Rio 2026 Crédito: Instagram @mcrodrigodocn / Instagram @budah
O Espírito Santo vai marcar presença no line-up do Rock in Rio 2026! Os artistas Budah e MC Rodrigo do CN foram anunciados entre as atrações do Espaço Favela, um dos palcos mais simbólicos do festival.
A programação foi divulgada nesta semana e reforça a proposta do espaço de valorizar talentos das periferias e dar visibilidade a diferentes cenas musicais do Brasil. MC Rodrigo do CN se apresenta logo na abertura do festival, no dia 4 de setembro, enquanto Budah sobe ao palco no dia 6, ao lado de nomes como Xamã e Rael.
Nas redes sociais, Rodrigo do CN comemorou: "Obrigada a Deus, meus fãs e todo mundo que soma com o meu trabalho". Ele é natural de Viana e se consolidou na cena com hits como "No Pike BBB", além de álbuns recentes e turnês internacionais. No mesmo dia, se apresentam Hitmaker e GBZ7N. 
Reconhecida como um dos nomes mais potentes da nova geração do rap e R&B nacional, Budah também não escondeu a emoção. No post, ela promete entregar o melhor de si no palco Favela. 
Como mulher preta, estar em um dos maiores festivais do mundo tem um significado gigante pra mim e pra cena do rap nacional. Espero que cada vez mais artistas talentosos e principalmente mulheres ocupem lugares como esse, com oportunidade, respeito e protagonismo. É sem dúvidas a realização de um sonho
O Rock in Rio 2026 acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, e promete mais uma edição marcada pela diversidade musical e grandes encontros. A venda geral de ingressos começa no dia 26 de maio, ao meio-dia.

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