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Pagode

"Eu canto o que sinto", diz Marvvila antes de show no Espírito Santo

Cantora retorna aos palcos após pausa por questões saúde e promete apresentação intensa e cheia de emoção para o público capixaba
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 08:00

Marvvila chega ao ES após uma pausa por questões de saúde
Marvvila chega ao ES após uma pausa por questões de saúde Crédito: Divulgaçao: Gabriel Trindade/ Palmer Assessoria de Comunicação
Citando nomes como Dona Ivone Lara, Beth Carvalho e Alcione, a cantora Marvvila se diz muito grata a quem abriu caminho para que ela pudesse estar onde está hoje. A jovem se apresenta em Vila Velha no dia 10 de abril, em mais uma edição do Vozes do Samba.
Após uma pausa por questões de saúde, esse será o segundo show da cantora, que se diz ansiosa. "Estou com saudade do palco, de cantar, sambar e trocar com o público", contou.
Os capixabas podem esperar um show cheio de energia, daqueles que a gente canta junto do início ao fim
Hoje consolidada como um dos principais nomes do pagode, Marvvila enxerga sua trajetória com gratidão e pés no chão. “Foi tudo construído com muito trabalho, muita verdade e respeitando o tempo das coisas”, afirma.
Para ela, o diferencial está justamente na autenticidade: “Eu canto o que eu sinto. Não tem personagem. É a Marvvila de verdade”. Essa entrega emocional, segundo a artista, é o que sustenta a conexão com o público.
Em entrevista para HZ, Marvvila reconhece que o pagode vive uma renovação com maior protagonismo feminino, mas afirma que  ainda há desafios. Inspirada por ícones da música, ela vê seu papel como parte de uma continuidade. “A gente não quer só chegar, quer permanecer e crescer juntas”, diz, reforçando o compromisso em abrir caminhos para outras mulheres no gênero.
Suas composições, marcadas por temas como amor, autoestima e superação, nascem de experiências pessoais e histórias do cotidiano. “Transformar tudo isso em música é quase terapêutico”, revela. Essa sinceridade também aparece no palco: músicas como “Pode Escrever”, criada em um momento de dor, e “Foto”, que hoje reflete uma fase mais leve, ganham novas camadas a cada apresentação.
Entre tantos momentos marcantes, Marvvila destaca a virada de chave com o projeto “Só VVAMO”, que percorreu o Brasil e elevou sua carreira a outro patamar.
Dividir o palco com artistas como Ivete Sangalo, Ferrugem, Léo Santana e Belo também figura entre as experiências inesquecíveis
BBB 23: A cantora Marvvila é integrante do Camarote
A cantora Marvvila participou do BBB 23 como integrante do Camarote Crédito: Divulgação/Globo
A relação com os fãs, fortalecida nas redes sociais, ganhou ainda mais força após a participação no Big Brother Brasil. “Foi um divisor de águas. As pessoas puderam me conhecer além da artista”, conta. Ainda assim, ela mantém o foco no trabalho: seu perfil é voltado principalmente à música e aos projetos profissionais.

Serviço

Vozes do Samba, com a cantora Marvvila
  • Quando: 10 de abril, a partir das 21h
  • Local: Sindipães - Novo México, Vila Velha
  • Ingressos: a partir de R$ 50, pelo onticket

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