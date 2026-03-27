Entrada gratuita

Aventura com a Dora: shopping de Vila Velha estreia circuito interativo para crianças

Experiência imersiva inspirada na animação convida crianças para desafios, atividades sensoriais e encontros especiais com a personagem

Publicado em 27 de março de 2026 às 13:32

Dora desembarca no Espírito Santo com uma experiência inédita Crédito: IA

Uma das personagens mais queridas do universo infantil, Dora - a aventureira que encanta gerações - desembarca no Espírito Santo com uma experiência inédita. A partir do dia 1º de abril, o Shopping Praia da Costa recebe um circuito interativo inspirado na animação, com atividades educativas, sensoriais e motoras que prometem envolver as crianças em uma jornada cheia de descobertas. A entrada é gratuita.

Instalado no Piso L1, o espaço foi desenvolvido em parceria com a Paramount e a Skydance Corporation e recria cenários marcantes da animação. Ao longo do percurso, os pequenos são convidados a explorar, resolver desafios e interagir com o ambiente, desenvolvendo habilidades enquanto avançam pela história ao lado de personagens como Botas, Raposo e Benny.

A cenografia é um dos grandes destaques: a floresta ganha vida com cores vibrantes, elementos naturais e estruturas temáticas que criam uma atmosfera imersiva. O ponto alto da experiência é a Montanha Mágica, que combina luzes, formas e efeitos sensoriais para transportar as crianças diretamente para o universo da personagem.

Além do circuito, o público poderá participar de encontros especiais com a Dora nos dias 1º e 2 de abril. Serão seis sessões de Meet & Greet, com duração de 30 minutos cada, entre 14h e 20h, permitindo interação e fotos com a personagem. Para participar, é necessário garantir o ingresso gratuito pelo aplicativo do shopping.

Entre as atrações do circuito estão missões na floresta com desafios propostos pelo Raposo, estruturas que estimulam equilíbrio e coordenação, jogos musicais e quebra-cabeças interativos, além de uma aventura final que inclui escalada e uma divertida descida até o lago da floresta.

Ao fim da experiência, as famílias ainda podem registrar o momento em um espaço instagramável inspirado na casa da Dora.

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