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Capixaba de Linhares conquista título de Baby Miss Brasil 2026

Competição aconteceu em Curitiba e reuniu diversas representantes do Espírito Santo

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 25 de março de 2026 às 17:12

Concurso de "Mini Miss" reuniu mais de 50 representantes estaduais Crédito: @giancarvalhofoto

Que fofura! O Espírito Santo marcou presença no palco do Pequena Miss Brasil, considerado um dos principais concursos de beleza infantojuvenil do país, e voltou para casa com resultados expressivos. A competição reuniu mais de 50 representantes de diferentes estados brasileiros e teve como destaque a capixaba Luísa Spinassé, de 6 anos, que conquistou o título máximo na categoria Baby.

Natural de Linhares, Luísa emocionou o público ao apresentar um traje típico inspirado na história indígena do povo capixaba. A performance garantiu à pequena candidata o primeiro lugar como Baby Miss Brasil 2026, além da credencial para representar o país em uma etapa internacional.

A delegação do Espírito Santo também garantiu posições importantes em outras categorias da competição. Larissa Brisson, de Vitória, ficou com o segundo lugar como Vice Pequena Miss Brasil Mini. Já Maria Júlia Falqueto, de Serra, conquistou o terceiro lugar na categoria Miss Brasil Mini. Daniela Moraes, também de Serra, alcançou o segundo lugar como Vice Pequena Miss Brasil Mirim, enquanto Helena Jacone, de Cachoeiro de Itapemirim, foi vice na categoria Miss Brasil Infantil.

Luisa Spinassé Crédito: @giancarvalhofoto

Outro nome que chama atenção no cenário nacional é o da capixaba Lívia Moreto, natural de Jaguaré. Eleita Mini Miss Espírito Santo em 2024, ela já havia conquistado o segundo lugar no concurso no ano passado e ampliou sua trajetória no universo dos concursos ao alcançar o título de Miss Brasil Queens of the World, levando o nome do Brasil ao cenário internacional.

Além das conquistas nas passarelas, a programação do evento também proporcionou experiências especiais para as participantes. Durante a viagem, as candidatas tiveram um dia de lazer no Beto Carrero World.

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