Cais das Artes receberá exposição internacional de Sebastião Salgado

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:01
O Espírito Santo entra na rota de uma das exposições mais impactantes da fotografia contemporânea. A partir do dia 2 de abril, o Cais das Artes recebe a mostra “Amazônia”, do renomado fotógrafo Sebastião Salgado, reunindo mais de 200 imagens que retratam a grandiosidade da floresta, seus territórios e os povos que a habitam.
Resultado de sete anos de trabalho, a exposição nasce de uma imersão profunda de Salgado na Amazônia, onde percorreu comunidades, aldeias e paisagens ainda pouco vistas pelo grande público. O conjunto de fotografias apresenta não apenas a beleza natural da região, mas também os modos de vida e a presença marcante dos povos indígenas, em um registro potente e sensível.
Mais do que uma experiência estética, a mostra propõe um convite à reflexão. Ao revelar a força e a fragilidade da floresta, “Amazônia” reforça a urgência de preservar o território e valorizar aqueles que vivem e protegem esse patrimônio natural. A exposição também se consolida como um alerta sobre os impactos ambientais e a importância de um olhar mais atento para o futuro do planeta.
Com reconhecimento internacional, a exposição já foi vista por mais de 1 milhão de pessoas e passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belém, além de diversos países ao redor do mundo. Agora, chega ao Espírito Santo como parte da temporada de abertura do Cais das Artes, marcando um momento simbólico para o espaço cultural.
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