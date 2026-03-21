Cinema na vida real

De Homem-Aranha a Crepúsculo: locais do ES que poderiam ser cenários de filmes

Lista promete explorar novos pontos turísticos capixabas e ainda se divertir com as semelhanças com obras hollywoodianas

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:00

Que o Espírito Santo é repleto de belezas, não é novidade. Mas você já parou para notar que alguns cenários capixabas parecem dignos de cinema? Para te inspirar a explorar esses locais, e de quebra se divertir com as semelhanças, HZ preparou uma lista imperdível. Confira!

A Lagoa Azul

Filme A Lagoa Azul (1980) e a Lagoa Azul de Piabanha do Norte Crédito: Reprodução/Columbia Pictures | Divulgação

Clássico da Sessão da Tarde, o filme A Lagoa Azul tem uma paisagem homônima em terras capixabas: é a Lagoa Azul de Piabanha do Norte, distrito de Itapemirim, no Sul do ES. A lagoa fica em uma propriedade privada, mas pode ser acessada aos sábados e domingos, de 9h às 17h, mediante pagamento de uma taxa de R$ 10 por pessoa.

Indiana Jones

Filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008) e a Gruta do Limoeiro, em Castelo Crédito: Divulgação/Paramount Pictures | Reprodução/ Instagram @gersonmoreiracoelhojr

As cavernas capixabas seriam um prato cheio para os filmes épicos de Indiana Jones. A Gruta do Limoeiro, em Castelo, é a maior gruta do Espírito Santo, com cerca de 30 metros de profundidade. As visitas guiadas acontecem de terça a domingo, das 9h às 16h, e o ingresso custa R$ 20 por pessoa.

Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1

Cachoeira da Usina, em Paraty, cenário de A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1 (2011), e Cachoeira do Rogério, em Iúna Crédito: Reprodução/ Instagram @estrelatoursparaty | Divulgação/Summit Entertainment | Felipe Khoury

A cachoeira icônica de Amanhecer - Parte 1, quarto filme da Saga Crepúsculo, é a Cachoeira da Usina, em Paraty. Já estando em solo brasileiro, o romance vampiresco poderia muito bem ter uma ceninha na exuberante Cachoeira do Rogério, no Caparaó capixaba. Localizada na cidade de Iúna, a queda d'água pode ser acessada das 9h às 17h e o acesso é cobrado no valor de R$ 30.

Duna

Filme Duna: Parte Dois (2024) e as Dunas de Itaúnas Crédito: Divulgação/Warner Bros | Tadeu Bianconi

Quem está ansioso para o terceiro filme da saga Duna, que lança só em dezembro de 2026, pode matar a saudade dos cenários arenosos com uma visita às famosas Dunas de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do ES. Diferente do filme, nossas dunas não são só deserto: depois de tanta areia, são revelados um trecho da Mata Atlântica e um oásis de água salgada.

O Espetacular Homem-Aranha

Filme O Espetacular Homem-Aranha 2 (2014) e a Ponte Inacabada de Itapina Crédito: Reprodução/Columbia Pictures | Reprodução/Instagram @droneair.es

Imagina com a gente: um "Eu Te Amo" de teia não seria poético na Ponte Inacabada de Itapina? Ok, talvez não fosse tão impactante quanto na Ponte de Manhattan, mas vale conhecer essa história. A construção começou nos anos 50 e pretendia ligar o distrito colatinense à BR 259, passando por cima da Estrada de Ferro Vitória-Minas e do Rio Doce. Dois anos depois, o canteiro de obras foi abandonado e, atualmente, o esqueleto é patrimônio histórico preservado por lei.

O Fantasma da Ópera

Ópera Garnier, cenário de O Fantasma da Ópera (2004), e o Theatro Carlos Gomes Crédito: Reprodução/Instagram @chicagomatt | Vitor Jubini

A icônica Ópera Garnier, em Paris, é inspiração e cenário para as representações do romance O Fantasma da Ópera. Guardadas as devidas proporções, em Vitória, o Theatro Carlos Gomes, recém-reformado, seria um plano de fundo belíssimo para uma tragédia épica, com os camarotes, longas cortinas e o lustre luxuoso no centro. Para além dos eventos no Theatro, visitas guiadas gratuitas acontecem às terças e quartas-feiras, nos horários de 9h, 10h, 14h, 15h e 16h, mediante agendamento prévio pelo site.

Sonhos de Trem

Filme 'Sonhos de Trem' (2025) e o Cemitério de Vagões em Ibitiruí Crédito: Divulgação/Netflix | Carlos Palito

Representante brasileiro no Oscar 2026 com a indicação a Melhor Fotografia para Adolpho Veloso, o filme 'Sonhos de Trem' retrata a expansão ferroviária do início do século XX. Se a trama ganhasse uma sequência, o Cemitério de Vagões de Ibitiruí, em Alfredo Chaves, seria um set interessante. São quilômetros de estruturas abandonadas formando um corredor dramático de ferro e ferrugem.

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